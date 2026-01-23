Nuove opportunità per il Centro Storico di Sassuolo

Come noto il Comune di Sassuolo ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna il riconoscimento ufficiale di “Urbano: l’Hub del Centro Storico di Sassuolo”, un importante traguardo che valorizza il ruolo strategico del commercio e delle attività economiche nella rigenerazione e nello sviluppo della città.

L’hub urbano, così come definito dalla Legge Regionale n. 12/2023, è un’area in cui le attività commerciali svolgono una funzione centrale per accrescere l’attrattività del territorio, rafforzare la vitalità del tessuto urbano e favorire un’integrazione efficace tra commercio, servizi, cultura e socialità. Il Centro Storico di Sassuolo si conferma quindi come cuore pulsante della città, luogo di identità, innovazione e relazioni.

Un riconoscimento che apre la strada a nuove opportunità di sviluppo. Nelle prossime settimane, infatti, la Regione Emilia-Romagna pubblicherà un bando per l’assegnazione di contributi economici destinati a sostenere interventi mirati alla qualificazione e alla valorizzazione dell’area dell’hub urbano. Le risorse potranno finanziare azioni di promozione territoriale, iniziative di animazione e marketing urbano, nonché interventi a favore della qualificazione e dell’innovazione delle imprese già insediate.

In particolare, la L.R. 12/2023 prevede la possibilità di erogare contributi alle imprese per progetti finalizzati al miglioramento delle strutture, all’introduzione di nuove tecnologie, all’ampliamento dell’offerta di servizi e alla promozione delle attività commerciali e dei servizi alla cittadinanza.

“Per poter accedere a questi contributi – sottolinea l’Assessore al Commercio Federico Ferrari – è necessario, in via preliminare, aderire formalmente all’hub urbano compilando l’apposito modulo. Ad oggi già più di 90 imprese hanno aderito; abbiamo deciso di riaprire i termini per dare la possibilità a quanti più attività di aderire. Il modulo in questi giorni sarà distribuito ai commercianti e sarà reperibile sul sito internet istituzionale”.

Il modulo compilato ed eventuali richieste di informazioni dovranno essere inviati a Francesca Boni all’indirizzo email: francesca.boni@comune.sassuolo.mo.it.

Il riconoscimento di Hub Urbano rappresenta un passo concreto verso un Centro Storico sempre più attrattivo, dinamico e competitivo, capace di rispondere alle esigenze di cittadini, imprese e visitatori.