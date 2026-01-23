“Mirandola StartUp Ready” ai nastri di partenza

Torna nel 2026 “Mirandola StartUp Ready”, il progetto promosso dal Comune di Mirandola e rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditorialità, dell’innovazione e della cultura d’impresa.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’iniziativa si rinnova proponendo un percorso formativo strutturato, che accompagna gli studenti dalla nascita di un’idea fino alla sua presentazione finale, attraverso il confronto diretto con imprenditori, professionisti e creativi provenienti da ambiti diversi. Il progetto offre ai partecipanti strumenti concreti per sviluppare competenze trasversali: la capacità di lavorare in gruppo, strutturare un’idea imprenditoriale, definire una strategia e comunicare in modo efficace il proprio progetto.

Il programma si articola in tre fasi. La prima fase, “Inspirational Day”, si svolgerà il 24 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 11.30, presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini”. Durante l’incontro, gli studenti avranno l’opportunità di ascoltare testimonianze dirette di professionisti che racconteranno il proprio percorso, illustrando come passione, creatività e competenze possano trasformarsi in un progetto di successo. Interverranno come speaker:

Marcello Ganzerli , fondatore di “Fabularis Lab”, artista e visual designer

Gloria Trevisani , fondatrice di Opificio Modenese

Martino Greco , batterista e producer

Daniele Vecchini , titolare di Comics Storm

Roberta Scagnolari , make-up artist e beauty blogger

, make-up artist e beauty blogger Edoardo Talenti, musicista, producer e beat maker

L’incontro sarà moderato e condotto da Mattia Ferrari.

La seconda fase, “Formazione e Laboratorio”, si svolgerà dal 26 Gennaio al 27 Febbraio 2026 all’interno delle aule degli istituti aderenti. In questo periodo gli studenti lavoreranno allo sviluppo delle proprie idee imprenditoriali attraverso lezioni pratiche e attività di laboratorio, imparando a strutturare un progetto, creare strategie efficaci e preparare una presentazione chiara e convincente.

Il percorso si concluderà con la terza fase, il “Competition Day”, in programma il 28 Febbraio 2026, dalle 9.30 alle 11.30, presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini”, durante il quale gli studenti presenteranno le idee innovative sviluppate davanti a una giuria di esperti.

«Con Mirandola StartUp Ready 2026 continuiamo a investire sui giovani, offrendo loro un’esperienza formativa concreta che li aiuti a comprendere il valore dell’imprenditorialità e dell’innovazione – dichiara l’Assessore Marina Marchi – Questo progetto rappresenta un’occasione importante per stimolare nei ragazzi spirito d’iniziativa, creatività e consapevolezza delle proprie capacità, elementi fondamentali per affrontare il futuro con maggiore preparazione».