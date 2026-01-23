Maltratta i genitori con insulti, minacce e continue aggressioni fisiche: in carcere 32enne reggiano

Nel tardo pomeriggio di martedì 20 gennaio, operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno tratto in arresto un uomo, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa lo stesso giorno dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Il destinatario del provvedimento è un 32enne reggiano, già noto alle forze di polizia per alcuni precedenti, il quale risulta attualmente indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Nello specifico il giovane, a partire dal 2022, avrebbe posto in essere in più occasioni, spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche, comportamenti aggressivi e vessatori nei confronti dei genitori con lui conviventi con continui insulti, minacce e, in alcune occasioni, anche con aggressioni fisiche.

In considerazione dei ripetuti atti di violenza fisica e verbale, perpetrati nei confronti dei genitori negli ultimi anni, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della Procura della Repubblica, diretta dal dott. Calogero Gaetano Paci, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Qualche ora più tardi, i poliziotti della Squadra Mobile di Reggio Emilia hanno prontamente rintracciato il 32enne all’interno della sua abitazione, lo hanno tratto in arresto e successivamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia in esecuzione del predetto provvedimento.