Il Presidente UCMAN, Poletti, si congratula con al Dottoressa Manduchi

Il presidente dell’ Unione Comuni Modenesi Area Nord si congratula con la nuova direttrice sanitaria dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola:
“Complimenti alla dottoressa Anna Manduchi, che nei giorni scorsi è stata nominata Responsabile di Direzione Sanitaria dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. A nome dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, le formulo i migliori auguri di buon lavoro, certo che forte dei quasi 20 anni di esperienza maturati operando nella direzione sanitaria del presidio mirandolese, sarà in grado di agire nel modo migliore per una sempre maggiore integrazione tra gli ospedali dell’Area Nord della provincia”.