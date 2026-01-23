Grazie a “TRAME”, a Reggio Emilia nuove opportunità per giovani under 35

Il Comune di Reggio Emilia lancia “TRAME”, l’avviso pubblico per sostenere progetti e iniziative ideate da under 35. A disposizione 15.000 euro complessivi con contributi fino a 3.000 euro per singolo progetto. Il 26 gennaio workshop gratuito e presentazione del progetto presso il Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro alla presenza dell’Assessore Mietto.

C’è una nuova, importante opportunità riservata ai giovani under 35: si tratta di “TRAME”, l’avviso pubblico promosso dal Comune di Reggio Emilia dedicato alla promozione del protagonismo giovanile. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma GECO 14 (Giovani Evoluti e Consapevoli), e in continuità con il percorso regionale partecipativo YOUZ, si rivolge a gruppi informali composti da almeno tre giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, e associazioni giovanili under 35 legalmente costituite, e invita a proporre

progetti relativi a cinque macro aree di intervento: valorizzazione ambientale, cura del benessere psico-fisico, recupero e valorizzazione di spazi, promozione della cultura e delle arti e promozione della coesione sociale nei quartieri.

Le iniziative – che possono configurarsi come eventi, rassegne, laboratori su diversi linguaggi creativi, attività formative, di animazione o realizzazione di opere concrete a uso pubblico – dovranno essere gratuite per i destinatari e produrre benefici reali per il territorio. L’avviso si propone di sostenere e migliorare la qualità della vita e delle relazioni in città, attivando direttamente le associazioni e i gruppi giovanili, formali e informali. I progetti dovranno promuovere la crescita personale, la cittadinanza attiva e lo sviluppo di competenze. A sostegno dell’avviso, l’Amministrazione stanzia 15.000 euro complessivi, con contributi fino a 3.000 euro per singolo progetto.

Essere giovani o anche solo essere considerati giovani – ha detto Marco Mietto, Assessore a Cultura e Giovani del Comune di Reggio Emilia – comporta dover subire molti “divieti di accesso”: uno è quello di poter realizzare un’idea che si è convinti possa essere utile, nello stesso tempo, a sé stessi e agli altri. I “microprogetti” funzionano: lo abbiamo verificato negli anni precedenti e perciò continuiamo. Anzi, ne promuoveremo altri. “Partecipazione” – conclude – può essere una parola astratta, ma lo è meno se significa poter fare qualcosa di cui si è capaci e che appassiona.

LA PRESENTAZIONE – Lunedì 26 gennaio 2026, presso gli spazi del Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro, si terrà un incontro pubblico di presentazione del progetto articolato in due momenti. Alle ore 17.30 è previsto il workshop gratuito “Ricerca finanziamenti e progettazione con il supporto dell’AI” a cura di Alessandro Catellani, Direttore e community manager di Casco Learning, formatore e progettista nell’ambito del Terzo Settore. A seguire, alle ore 19.30, spazio alla presentazione dell’avviso pubblico “TRAME” alla presenza dell’Assessore Mietto. Al termine, a tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo per favorire il networking (per partecipare è richiesta l’iscrizione al link https://shorturl.at/WcmB8 ). Durante la serata sarà possibile richiedere chiarimenti sull’avviso e avere informazioni utili alla candidatura delle proprie idee e proposte.