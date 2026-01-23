Giorno della Memoria 27 gennaio 2026, Castel San Pietro Terme: ricordare per non dimenticare

Castel San Pietro Terme si prepara a celebrare il Giorno della Memoria, in programma martedì 27 gennaio 2026, con un calendario articolato di iniziative culturali, educative e commemorative che si svolgeranno tra il 24 gennaio e il 2 febbraio 2026, coinvolgendo biblioteche comunali, scuole, associazioni, istituzioni e cittadinanza.

Il programma si apre sabato 24 gennaio 2026, alle ore 18, presso la Biblioteca Comunale di Castel San Pietro Terme (via Marconi 29) con “La valigia della memoria”, a cura di Acchiappapensieri, narrazione rivolta a bambini e bambine dai 6 ai 9 anni, pensata per avvicinare anche i più piccoli al tema della memoria attraverso il racconto.

La giornata del 27 gennaio si articola in due appuntamenti. Alle ore 11, al Parco dell’amicizia in via Scania 350 vicino alla chiesina della Scania, si terrà “Un fiore per Enrica” e un ricordo a Emilio e Massimo Zamorani, un momento di commemorazione aperto a tutta la cittadinanza e alle scuole. L’iniziativa prevede un omaggio floreale alla stele dedicata ad Enrica Calabresi, zoologa e docente universitaria di origine ebraica vittima dell’Olocausto, e alle formelle di Emilio e Massimo Zamorani, padre e figlio residenti a Castel San Pietro Terme, trucidati dai nazisti a San Tomè di Ravenna. L’evento è a cura dell’Associazione Terra Storia Memoria, in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme, ANPI Castel San Pietro Terme e ANED Bologna. Alla commemorazione sarà presente una delegazione composta dalla Sindaca Francesca Marchetti e da Maria Enrica Calabresi.

Alle ore 18, presso la Biblioteca Comunale di Osteria Grande (viale Duilio Broccoli 41), Sara Benfenati e Davide Cerè presenteranno il libro “Finché avrò voce” di Armando Gasiani, giovane partigiano deportato a Mauthausen, in collaborazione con GdL.

Il percorso di riflessione prosegue giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 19.30, nella Sala del Consiglio Comunale (piazza Venti Settembre 4), con un momento di riflessione dedicato al Giorno della Memoria, inserito nell’apertura della seduta consiliare. Interverranno il Presidente del Consiglio Comunale Riccardo Raspanti e la professoressa Cinzia Venturoli, storica e docente dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Dal 29 gennaio al 2 febbraio 2026, il Cinema Teatro Jolly ospiterà la proiezione del film “Norimberga” (2025), ambientato nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale e incentrato sui processi di Norimberga. Il film segue lo psicologo militare incaricato di valutare la sanità mentale dei principali gerarchi nazisti, tra cui Hermann Göring. L’ingresso è a pagamento.

Come ogni anno, in occasione del Giorno della Memoria, le Biblioteche comunali di Castel San Pietro Terme e di Osteria Grande allestiranno tavoli tematici con proposte di lettura e materiali video a disposizione del pubblico.

Un programma diffuso che intende mantenere viva la memoria storica, promuovere la conoscenza e favorire una riflessione collettiva sui valori della libertà, della responsabilità e della dignità umana.

Per informazioni: Biblioteca Comunale Tel: 051 94 0064 – biblioteca@comune.castelsanpietroterme.bo.it