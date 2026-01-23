sabato, 24 Gennaio 2026
Giornata della Memoria, Celebrazioni presso il Liceo scientifico statale “Aldo Moro”

Reggio Emilia
Martedì prossimo 27 gennaio, in occasione delle celebrazioni per la giornata della Memoria, dedicata ai  deportati durante la seconda guerra mondiale nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, presso  il Liceo scientifico Statale “Aldo Moro” di Reggio Emilia, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, il Vice Prefetto Vicario Reggente  di Reggio Emilia, Caterina Minutoli, incontrerà gli studenti  che nell’occasione si esibiranno con proprie interpretazioni per ricordare il significato della Shoah.

Nel corso dell’evento il Professore  Daniele  Castellari, già docente del  Liceo scientifico statale “ Aldo Moro” e Direttore artistico della” Città del Lettore”, proporrà qualche riflessione sulla Giornata  della memoria  e  presenterà lo spettacolo “Ognuno muore solo-guardare la realtà con occhi nuovi” , ispirato al testo di  Hans Fallada”, definito da Primo Levi “Uno dei più bei libri sulla resistenza tedesca contro il nazismo”.

I musicisti del Conservatorio di musica di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti Peri Merulo accompagneranno la cerimonia con l’esecuzione di alcuni brani musicali.

















Redazione 1

