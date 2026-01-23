Ferrovia Modena-Sassuolo: l’assessora regionale ha incontrato i sindaci del Distretto

Visita lampo in municipio a Sassuolo, ieri, per l’assessora regionale ai trasporti Irene Priolo, che ha incontrato i sindaci del distretto. Focus, ovviamente, sulla tratta ferroviaria Sassuolo-Modena e sui recenti lavori che hanno premesso, ha detto Priolo, «di ridurre le attese ai passaggi a livello del 51%, quando non addirittura del 60%. Con le amministrazioni – ha aggiunto – continuiamo a lavorare per migliorare l’efficienza di una linea che trasporta, nei giorni feriali, circa 2800 persone al giorno ed è un asset importante per la mobilità dei territori».