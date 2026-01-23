Ferrovia Modena-Sassuolo: l’assessora regionale ha incontrato i sindaci del Distretto

Visita lampo in municipio a Sassuolo, ieri, per l’assessora regionale ai trasporti Irene Priolo, che ha incontrato i sindaci del distretto. Focus, ovviamente, sulla tratta ferroviaria Sassuolo-Modena e sui recenti lavori che hanno premesso, ha detto Priolo, «di ridurre le attese ai passaggi a livello del 51%, quando non addirittura del 60%. Con le amministrazioni – ha aggiunto – continuiamo a lavorare per migliorare l’efficienza di una linea che trasporta, nei giorni feriali, circa 2800 persone al giorno ed è un asset importante per la mobilità dei territori».
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810