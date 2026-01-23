Disordini prima del match Bologna Celtic: 47 denunciati, un arresto, Daspo e fogli di via

Nel corso del primo pomeriggio di ieri, nelle fasi antecedenti l’inizio del match di Europa League tra Bologna FC e Celtic, un gruppo composto da 50 supporters scozzesi, ignorando le modalità e i percorsi organizzati dalle Autorità per il raggiungimento dello stadio Renato Dall’Ara, si sono palesati nei pressi del Bar Dalla, in via Andrea Costa, noto luogo di ritrovo degli ultras locali.

A seguito di alcune provocazioni verbali rivolte dai tifosi scozzesi nei confronti di un gruppo di circa trenta persone di tifosi locali è scaturita una rissa di alcuni minuti, nel corso della quale c’è stato anche il lancio di alcune bottiglie in vetro e l’utilizzo di cinture in cuoio.

Immediato è stato l’intervento del personale della DIGOS e dei Reparti inquadrati della Polizia di Stato che hanno bloccato i gruppi di facinorosi, per poi procedere al successivo accompagnamento in Questura.

Sono stati identificati 41 cittadini scozzesi, 1 cittadino irlandese e 5 cittadini italiani, tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di rissa e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Un cittadino scozzese è stato, invece, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata.

In merito alle condotte descritte, il Questore Gaetano Bonaccorso ha emesso 4 provvedimenti di Da.spo e 41 fogli di Via obbligatori, tutti notificati. Nel corso dell’evento non sono state riscontrate ulteriori criticità.

E’ in corso di valutazione l’adozione di ulteriori provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi.