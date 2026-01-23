Concordia celebra il Giorno della Memoria con il recital “La luce danza irrequieta”

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Concordia promuove un momento di riflessione collettiva attraverso lo spettacolo “La luce danza irrequieta”, recital per voce recitante e orchestra di chitarre ispirato al Diario 1942-1943 di Carla Simons.

L’appuntamento è per martedì 27 gennaio alle ore 21.00 presso la Sala polivalente della Scuola secondaria. L’ingresso è libero.

L’iniziativa è promossa congiuntamente da Comune di Concordia, Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” e ANPI Sezione di Concordia, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di memoria condivisa sugli orrori della Shoah e sul valore del ricordo come responsabilità civile.

Lo spettacolo intreccia la lettura teatrale dei testi del diario di Carla Simons, affidata alla voce di Irene Guadagnini, con le musiche originali di Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi, eseguite dalla Young Guitar Orchestra della Fondazione Scuola di Musica Andreoli, composta da una quindicina di giovani musicisti e diretta da Eugenio Polacchini.

Il diario di Carla Simons racconta il drammatico vissuto di una donna ebrea di quarant’anni nella Amsterdam del 1942-1943, segnata dal terrore dei rastrellamenti, fino all’arresto, alla deportazione e alla morte ad Auschwitz. Il manoscritto, ritrovato fortuitamente in un archivio di Bologna, è stato pubblicato nel gennaio 2023 dalle Edizioni di Storia e Letteratura.

Attraverso una scrittura intensa e profondamente evocativa, accompagnata da una partitura musicale che ne esalta il ritmo interiore, La luce danza irrequieta diventa un invito a non dimenticare, affinché la memoria continui a essere una luce, anche inquieta, contro ogni forma di odio e violenza.

Durante la serata sarà possibile acquistare il libro La luce danza irrequieta. Diario 1942-1943 di Carla Simons, a cura di Francesca Barresi (Edizioni di Storia e Letteratura).