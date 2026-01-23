Cinque piscine e non solo, in due anni il nuovo centro sportivo polifunzionale di Reggio Emilia

Reggio Emilia si dota di un nuovo impianto natatorio polifunzionale all’avanguardia, più ampio, arricchito di nuovi servizi per la pratica sportiva e pienamente integrato nel quartiere Ospizio Mirabello in cui genera nuovi spazi di relazione contribuendone alla valorizzazione ambientale ed alla rigenerazione urbana.

Ieri giovedì 22 gennaio il Comune di Reggio Emilia e Supera Reggio Srl hanno firmato la convenzione per la “Concessione della progettazione, costruzione e gestione del nuovo centro sportivo polifunzionale”.

Il nuovo impianto polifunzionale andrà a sostituire l’impianto natatorio di via Melato e sorgerà nell’area dell’attuale campo da calcio compresa tra via Olimpia e la bretella di collegamento tra viale del Partigiano e via Melato.

L’intervento, dichiarato di interesse pubblico, sarà realizzato in project financing (Partenariato Pubblico Privato) senza impegno economico pubblico, dalla societa concessionaria Supera (soci: Sudecu S.A. e Constructora San José) che si impegna a realizzare il centro sportivo coprendo integralmente il costo dell’investimento – pari a 16.226.000 euro – comprensivo di opere edili e attrezzature sportive. La società assumerà la gestione dell’impianto per 40 anni dall’ultimazione dei lavori che inizieranno entro il 2026 e avranno una durata stimata di circa due anni.

“Si tratta di un progetto di grande valore – afferma il sindaco Marco Massari – che ha origine nel mandato precedente al nostro, che abbiamo portato avanti con convinzione e a cui abbiamo voluto apportare alcune migliorie insieme ai partner spagnoli di Supera che ringraziamo per il proficuo confronto e per la disponibilità. Reggio Emilia avrà un nuovo centro sportivo e natatorio moderno, funzionale, capace di ospitare atleti di ogni livello e capace di rispondere alle esigenze di cittadine e cittadini di tutte le età. Contestualmente, sarà l’intero quartiere ad essere rigenerato, con effetti che speriamo possano andare nell’ottica di una migliore mobilità, di una migliore accessibilità agli impianti sportivi e in generale di una migliore vivibilità complessiva.

“Il nuovo Centro Sportivo Polifunzionale – dichiara l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli – conferma la volontà di questa amministrazione di investire concretamente nella pratica sportiva, rispondendo a esigenze di ammodernamento e sostenibilità non più procrastinabili. Sono particolarmente soddisfatta per la firma della convenzione, che sancisce l’avvio di un percorso di realizzazione tanto atteso. Grazie a una collaborazione pubblico-privato, si darà vita a un polo d’eccellenza nell’ambito dell’impiantistica sportiva.

Il cuore del progetto è il sistema delle piscine, con una vasca olimpionica a otto corsie dotata di pontile mobile e tribuna, che diventerà un punto di riferimento per le competizioni. Al tempo stesso, l’intera struttura è pensata per il benessere quotidiano, sette giorni su sette, con particolare attenzione all’accessibilità per tutti.

La scelta di separare la realizzazione della piscina da quella del nuovo campo di atletica, che sorgerà nell’area di Campovolo, è stata attentamente valutata e condivisa con le società sportive. L’obiettivo prioritario è garantire la continuità delle attività: le piscine di via Melato chiuderanno solo a lavori ultimati. Questa strategia consentirà inoltre di avviare entrambi i cantieri nel corso del 2026”.

“Oggi, con oltre 33 anni di esperienza, Supera gestisce più di 40 impianti sportivi in ​​Spagna e Portogallo – afferma Pablo Manuel Vidan Estevez direttore sviluppo Gruppo Supera – È per noi un grande onore partecipare a questo evento e formalizzare il primo contratto della nostra azienda in Italia. La concessione che abbiamo firmato, rappresenta un impegno concreto nei confronti della città e dei suoi cittadini. Il nuovo impianto sportivo nasce con l’obiettivo di generare valore, promuovere l’attività sportiva e il benessere e diventare un punto di incontro per la comunità. Assumiamo questa responsabilità con serietà, entusiasmo e una visione proiettata al futuro”.

IL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE – Il centro sportivo polifunzionale si compone di un edificio principale, destinato alle diverse funzioni sportive, e di un’ampia area esterna con piscine, campi per differenti attività (padel, beach volley, calcetto), area giochi per bambini e spazi pubblici all’aperto.

L’edificio è concepito come un volume chiuso altamente polivalente, sia negli spazi interni sia nel rapporto con l’esterno. Vetro, cemento e acciaio sono i materiali predominanti che, anche grazie all’utilizzo di elementi cromatici, definiscono grandi volumi e favoriscono connessioni visive tra i diversi ambienti attraverso ampie e luminose vetrate. Il progetto prevede l’impiego di materiali innovativi per la riduzione dei consumi energetici e l’adozione di tecnologie per il risparmio e il recupero dell’energia, con coperture dotate di pannelli fotovoltaici, impianti di recupero del calore e produzione energetica in loco.

Al piano terra, un ampio volume a doppia altezza, oltre al grande atrio con la reception e gli uffici amministrativi, e gli spazi dedicati alla socialità, si trova il cuore dell’impianto: l’area piscine, composta da tre vasche:

una piscina olimpionica da 50 metri a 8 corsie, con pontile mobile per una gestione flessibile delle attività agonistiche e corsistiche, e una ampia tribuna da 450 posti a cui gli spettatori delle piscine, possono accedere attraverso un corridoio riservato;

una piscina coperta da 25 metri per attività corsistiche e ginnastica in acqua;

una piscina di dimensioni 14 x 5 con idromassaggio

Sempre al piano terra, con accesso anche dall’esterno, è presente una sala ludoteca destinata all’intrattenimento e alla cura dei bambini.

Al primo piano si collocano gli spazi per le altre attività sportive, in particolare la grande sala fitness dalla quale si accede alle tre sale corsi del piano superiore.

L’area esterna ospita la zona solarium, in collegamento diretto con le piscine, e altre due piscine:

una piscina esterna di 25 x 12,50 mt con sei corsie

la piscina bambini di 12,50 x 6 mt

La rimanente area esterna è organizzata completando l’offerta d’attività sportiva e ricreativa con un campo calcio a 7, quattro campi da padel coperti e un rettilineo per la corsa. Sono presenti inoltre un circuito running e un’area destinata a giochi per bambini e calisthenics.

RIGENERAZIONE URBANA E NUOVA VIABILITÀ – Pur mantenendo inalterato l’impianto progettuale del centro sportivo già approvato negli anni scorsi, la Giunta ha voluto inserire l’intervento all’interno di un più ampio programma di rigenerazione urbana del quartiere, finalizzato alla riorganizzazione funzionale degli spazi pubblici esistenti e di progetto, con particolare attenzione alla mobilità, ai parcheggi e ai nuovi collegamenti ciclo-pedonali, al sistema esistente arboreo/arbustivo e alla riqualificazione urbana di più ampia visione.

Rispetto al progetto originario, la nuova soluzione approvata prevede lo spostamento del centro sportivo polifunzionale nell’area dell’attuale campo da calcio tra via Olimpia e la bretella di collegamento tra viale del Partigiano e via Melato.

L’ingresso principale del centro sportivo sarà collocato in viale del Partigiano, in corrispondenza di una rotatoria già esistente. I parcheggi di pertinenza saranno realizzati lungo viale del Partigiano, mentre sono previsti su viale Olimpia ulteriori parcheggi pubblici dai quali sarà possibile accedere all’impianto attraverso un percorso pedonale dedicato.

La soluzione progettuale consente di realizzare il nuovo centro sportivo senza interferire con l’attuale viabilità e senza compromettere le attività del campo di atletica e delle piscine storiche. Questo permetterà inoltre un’accelerazione dei tempi di realizzazione, con avvio dei lavori previsto per l’autunno prossimo.

LA GESTIONE – La gestione del nuovo centro sportivo polifunzionale sarà affidata a Supera Spa, che prevede l’impiego di circa 40 nuove figure professionali, da selezionare prevalentemente nel territorio locale.

Il gestore si impegna inoltre a garantire un’offerta di abbonamenti a prezzi accessibili, differenziati per le diverse fasce di popolazione (famiglie, senior, junior, adulti), con un’apertura dell’impianto pari a 94 ore settimanali.