Bibbiano: denunciate dai carabinieri dopo che le telecamere le avevano immortalate durante il furto

Si sono recate al Supermercato nuova Baragalla di Bibbiano dirigendosi nel reparto dei surgelati. Avrebbero poi prelevato dall’espositore freezer varie confezioni di tortelli e cappelletti, per un valore complessivo di circa 200 euro, e le avrebbero occultate all’interno di una borsa che una della due donne portava a tracolla. Giunte alla cassa, pagavano in contanti alcuni prodotti alimentari per l’importo di pochi euro, omettendo il pagamento delle confezioni dei surgelati occultate nella borsa. Dopo qualche ora un dipendente del supermercato, si accorgeva dell’ammanco.

I fatti risalgono alla mattina del 9 dicembre scorso, quando un dipendente del supermercato Conad di Bibbiano si presentava presso la stazione dei carabinieri di Bibbiano per denunciare il furto, avvenuto il giorno precedente, di varie confezioni di Tortelli e Cappelletti, per un valore complessivo di 200 euro. Veniva consegnata ai militari, una chiavetta USB contenente i video dell’impianto di sorveglianza dell’esercizio commerciale. I militari visionavano nell’immediato le immagini, ricostruendo nel dettaglio l’episodio delittuoso e acquisendo elementi di presunta responsabilità nei confronti di due donne. Per questi motivi, con l’accusa di furto in concorso, gli stessi carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano due donne di 54 e 33 anni residenti a Bibbiano.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.