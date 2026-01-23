venerdì, 23 Gennaio 2026
Attività di prevenzione della Polizia di Stato negli istituti scolastici modenesi

Nella mattinata di oggi sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Modena e finalizzati a creare una rete di sicurezza intorno ai giovani attraverso un potenziamento dell’attività di prevenzione negli istituti scolastici e nelle aree limitrofe, dove gli studenti si concentrano maggiormente prima e dopo le lezioni.

L’attività, svolta d’intesa con la Dirigenza scolastica, ha visto l’impiego di equipaggi della Squadra Volante e della Squadra Mobile, con l’ausilio di una unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, e ha riguardato l’Istituto Tecnico “F. Corni” e l’Istituto professionale “Fermo Corni”. Le verifiche, svolte anche con metal detector, hanno interessato le aree cortilive, diverse classi e i laboratori di entrambi i plessi scolastici, coinvolgendo circa 270 studenti.

I controlli sono stati poi estesi alla vicina stazione delle autocorriere, al parco Novi Sad e in piazza della Cittadella. Nel corso del servizio, il cane antidroga ha segnalato la presenza di tracce riconducibili a sostanze stupefacenti in alcune aree esterne adiacenti agli edifici scolastici, senza rinvenirne.

I servizi di prevenzione interesseranno nelle prossime settimane anche altri istituti scolastici e aree di aggregazione giovanili cittadine.

 

















