venerdì, 23 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
A Modena un agente libero dal servizio insegue e blocca un giovane in fuga dopo un tentato furto

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino marocchino di 21 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di tentato furto aggravato. Nella giornata di ieri, verso le 13:00, la Squadra Volante è intervenuta presso un noto supermercato in zona Morane, in ausilio ad un agente libero dal servizio che aveva bloccato il 21enne in fuga inseguito da personale della vigilanza privata.

Il giovane, poco prima, aveva prelevato dagli scaffali numerosa merce occultandola sotto il giubbotto, per poi dirigersi verso le casse “Fai da te” del supermercato, pagando solo un succo di frutta. Vistosi scoperto dalla Guardia Particolare Giurata si era dato a precipitosa fuga interrotta grazie all’intervento tempestivo del poliziotto, accortosi di quanto stava accadendo, mentre riponeva la spesa nell’auto.

All’atto del controllo, gli agenti hanno rinvenuto sulla sua persona varie bottiglie di superalcolici, per un valore commerciale di oltre 100 euro, e all’interno di una tasca un coltello a serramanico, motivo per il quale è stato anche denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’indagato è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che, accertatane l’irregolare presenza sul Territorio, ha istruito le pratiche ai fini della sua espulsione.

















Redazione 1

