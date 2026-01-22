giovedì, 22 Gennaio 2026
Venerdì a San Felice sul Panaro si parla di cure palliative

Venerdì 23 gennaio a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium della biblioteca comunale, in viale Campi, 41, con inizio alle 20.45 si svolgerà un incontro sul tema: “Vicini alla persona. Cure palliative e terapia del dolore: percorsi, servizi e supporto alle famiglie”.

Dopo i saluti dell’Amministrazione comunale, introdurrà la serata Doriano Novi, socio del Circolo medico “Merighi” di Mirandola. Relatori saranno Paolo Vacondio, responsabile della rete locale di cure palliative della provincia di Modena; Elisabetta Liguori, infermiera esperta di cure palliative domiciliari del Distretto di Mirandola; Mariana Amato, medico di medicina generale e inter pares cure palliative. L’iniziativa, a ingresso libero e aperta a tutti i cittadini, si propone di aiutare a capire sempre meglio cosa sono le cure palliative, ma anche cosa devono e possono dire o fare coloro che accompagnano la persona in questo percorso. Organizza l’associazione “Giorgio La Pira” con la collaborazione di Ausl Modena, Circolo medico “Merighi”, Comune di San Felice e con il contributo di Sanfelice 1893 Banca Popolare.

















