Sciroppo di Teatro®: le programmazioni di sabato 24 e domenica 25 gennaio

Sabato 24 gennaio alle ore 16:00 si apre la rassegna dedicata a bambini e famiglie al Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo con la compagnia Studio Ta Daa e lo spettacolo “SonoSolo – sono solo bolle di sapone”. Rivolto a bambine e bambini a partire dai 3 anni, lo spettacolo trasforma le bolle di sapone in sogni, paure, mostri buffi e pensieri smarriti. Prenotazioni: info@cinemateatromacmazzieri.it, T. 0536 304034, WhatsApp 333 2455578.

Domenica 25 gennaio alle ore 16:00 la rassegna fa tappa anche al Teatro del Popolo di Concordia, dove la compagnia Kuziba Teatro presenta “Vassilissa e la Babaracca”. Consigliato dai 6 anni, lo spettacolo racconta una storia di crescita: Vassilissa, una bambina che dice sempre di sì, scopre – grazie all’incontro con la Baba Jaga – il coraggio di scegliere e di imparare a dire no. Prenotazioni: teatrodelpopolo@ater.emr.it, T. 338 2219383.

Nella stessa giornata, domenica 25 gennaio alle ore 17:00, il Teatro Troisi di Nonantola ospita “Moztri! Inno all’infanzia” di Luna e Gnac Teatro. Pensato per bambine e bambini dai 4 anni, lo spettacolo unisce il disegno dal vivo con lavagna luminosa a una narrazione che parla di ascolto, sogni e diversità. Protagonista è Tobia, un bambino che ama disegnare mostri: dai suoi disegni prende forma un mondo ricco e sorprendente. Prenotazioni: teatrotroisinonantola@ater.emr.it, al numero 059 896535 oppure scrivendo al numero WhatsApp 333 2401798.

Le programmazioni di teatro per famiglie si svolgono nell’ambito di Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.