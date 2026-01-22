giovedì, 22 Gennaio 2026
Online il bando de “Le reggiane per esempio”: il termine per le candidature è il 15 febbraio

Reggio Emilia
Tempo di lettura 3 min.

Il premio è dedicato quest’anno alle donne che si sono distinte nei diversi ambiti della Giustizia: avvocatura, magistratura e forze dell’ordine

C’è tempo fino al prossimo 15 febbraio per presentare le proprie candidature al nuovo bando de “Le Reggiane per esempio”, il premio che il Comune di Reggio Emilia ha istituito a partire dal 2010 per ricordare – in occasione della Giornata internazionale della Donna che ricorre l’8 marzo – l’impegno, l’intraprendenza, la creatività, il talento e il protagonismo delle donne che da sempre caratterizzano il territorio (www.comune.re.it/pariopportunità).

L’edizione 2026 è dedicata alle donne che si sono distinte dei diversi ambiti della Giustizia, e quindi avvocate, magistrate e appartenenti alle forze dell’ordine, con l’obiettivo di riconoscere la loro competenza e professionalità, la capacità di promuovere una cultura della parità di genere ed evidenziare modelli di ruolo positivi per le future generazioni.

Possono essere candidate le donne, iscritte o appartenenti ad associazioni, enti, istituzioni pubbliche e private: enti, istituzioni, associazioni e organizzazioni operanti nella provincia di Reggio Emilia possono presentare le candidature entro le ore 14 del 15 febbraio 2026, collegandosi al link: https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SELE_008

La cerimonia di premiazione, con la consegna di una copia del Primo Tricolore, è prevista in Sala del Tricolore il prossimo 9 marzo 2026, alla presenza del sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e dell’assessora alle Pari opportunità Annalisa Rabitti.

 

LE MODALITÀ DI CANDIDATURA – Il bando prevede due sezioni, under 50 e over 50 in base all’età delle candidate: per ciascuna verranno riconosciute fino a 3 ‘reggiane per esempio’ e, a una di loro, sarà assegnata una copia del Primo Tricolore. Per ciascuna sezione verrà definita una distinta graduatoria.

Le candidature possono essere presentate da enti, istituzioni o associazioni operanti e con sede legale sul territorio della Provincia di Reggio Emilia. Ogni soggetto proponente può presentare massimo due candidature, una per ciascuna sezione, relative a donne che risiedono o lavorano nel Comune di Reggio Emilia. Non sono ammesse candidate che hanno cariche politiche attive e in corso. Le candidature devono pervenire unicamente in modalità telematica, a cura del legale rappresentante dei soggetti proponenti, attraverso il modulo disponibile sul sito del Comune. Per procedere con la compilazione della domanda è necessario avere un’identità digitale spid. Una volta acquisita la domanda, il sistema informatico provvederà ad inviare automaticamente, all’indirizzo e-mail associato alle credenziali Spid, un messaggio di conferma del corretto inoltro della domanda riportante il numero di ricevuta e una successiva notifica automatica con gli estremi di protocollazione. Non verranno tenute in considerazione e pertanto verranno escluse dalla procedura di candidatura, le domande che perverranno in altra modalità. Le candidature devono essere corredate da:

– dati anagrafici della candidata, un suo breve curriculum e un’esaustiva relazione sull’attività svolta e sulla motivazione della sua candidatura;

– documento firmato dalla candidata che dichiara l’accettazione della candidatura;

– scansione della carta d’identità della candidata;

– informativa privacy debitamente sottoscritta dalla candidata.

Le candidature verranno valutate da una Giuria composta da: Sindaco, assessora alle Pari Opportunità, membri della Consulta di Genere, tre figure esperte scelte dall’Assessorato Pari Opportunità in grado di valutare i curriculum presentati delle candidate e le premiate alle ultime tre edizioni edizioni del Bando.

 

IL PREMIO – Il bando “Le Reggiane per esempio” costituisce un’occasione per dare voce e visibilità alle donne reggiane che si sono particolarmente impegnate a favore della comunità o distinte per capacità professionali, intraprendenza, creatività, talento, impegno sociale, politico, sportivo e culturale. Nel corso delle diverse edizioni, gli ambiti di assegnazione dei premi sono stati molto diversi – dallo sport all’arte alla cultura e ricerca scientifica – e sono stati incrementati anche grazie alle richieste e ai suggerimenti promossi dalle Associazioni del tavolo di TrecentosessantacinqueGiorniDonna. Nello specifico sono stati introdotti due nuovi ambiti con le finalità di promozione e diffusione della cultura dei diritti e del contrasto alle discriminazioni.

 

 

















