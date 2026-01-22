La criminologa Roberta Bruzzone al Teatro Comunale di Carpi con “MostruosaMente”

Lunedì 23 febbraio 2026, il Teatro Comunale di Carpi ospiterà un importante evento di approfondimento e sensibilizzazione sui temi della violenza e delle dinamiche relazionali disfunzionali. Protagonista della serata sarà la nota criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, tra le massime esperte italiane in materia.

L’incontro, dal titolo “MostruosaMente: viaggio tra narcisismo tossico e violenze. Prevenire, contrastare e denunciare”, sarà ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e avrà inizio alle ore 21:00.

Bruzzone offrirà al pubblico un’analisi lucida e coinvolgente dei meccanismi psicologici che caratterizzano il narcisismo patologico e le diverse forme di violenza, con un focus sulla prevenzione e sugli strumenti di tutela delle vittime.

L’iniziativa è organizzata dal Lions Club Carpi “Alberto Pio”, con il Patrocinio di Caramella Buona – associazione nazionale da 29 anni impegnata nella contrasto agli abusi sui minori, di cui la stessa Bruzzone è presidente onorario – e del Comune di Carpi, a conferma dell’impegno condiviso nella promozione di una cultura della legalità, del rispetto e della protezione delle persone più fragili.

Partner dell’evento è Roberto Arletti, consulente patrimoniale e private banker.

Media Partner Wildcom Italia.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.caramellabuona.org/evento/mostruosamente-roberta-bruzzone-a-carpi/ .

Un appuntamento di grande valore sociale e culturale, rivolto a cittadini, professionisti, famiglie e giovani, per comprendere, riconoscere e contrastare fenomeni sempre più diffusi e spesso sottovalutati.

DICHIARAZIONI

Roberto Mirabile, Presidente Associazione “La Caramella Buona ETS”:

«Siamo orgogliosi di concedere il patrocinio di Caramella Buona a un evento di così alto valore sociale e culturale. La presenza della criminologa Roberta Bruzzone rappresenta un’occasione fondamentale per accendere i riflettori su temi drammaticamente attuali come il narcisismo tossico e le diverse forme di violenza che, troppo spesso, restano sommerse o non riconosciute. Iniziative come “MostruosaMente” contribuiscono in modo concreto alla prevenzione, alla consapevolezza e al coraggio della denuncia, strumenti indispensabili per tutelare le vittime e costruire una società più giusta e sicura. Ringraziamo il Lions Club Carpi Alberto Pio per aver promosso questo importante momento di riflessione e informazione, che va nella direzione dei valori che da sempre guidano l’impegno di Caramella Buona».

Tamara Gualandi, Presidente Lions Club Carpi “Alberto Pio”:

«Come Presidente del Lions Club “Alberto Pio”, sono molto onorata e parlo anche per tutte le socie, di ospitare il 23 febbraio in Teatro a Carpi una conferenza della dottoressa Bruzzone in collaborazione con la “La Caramella Buona”, di cui la dottoressa è presidente onoraria. La Caramella Buona difende i più fragili, bambini vittime di pedofilia e donne maltrattate, offrendo assistenza psicologica e legale. Il nostro obiettivo è di sensibilizzare l’opinione pubblica e i giovani su temi di stringente attualità e frequenza».

Roberto Arletti, consulente patrimoniale e private banker, partner della serata:

«Ho colto subito l’importanza e il grande valore educativo e morale di questo prezioso evento i cui temi sono, purtroppo, sempre più di attualità. La cronaca, ogni giorno, porta alla luce fenomeni di fragilità, di manipolazione affettiva, fenomeni atti ad umiliare e sminuire la persona, a creare insicurezze, a minare l’autostima della persona presa di mira, fino ad arrivare a un vero e proprio isolamento sociale. Purtroppo anche la nostra bella carpi non è immune da questi tristi fenomeni. Mai come oggi, prevenire è meglio che curare! È bello sapere che ci sono associazioni e persone che si prendono a cuore il bene dei nostri ragazzi e allora tutto il mio plauso e la mia riconoscenza a chi giornalmente, come l’associazione “La Caramella Buona ETS”, opera contro la pedofilia e la violenza di genere, offre supporto alle vittime e alle famiglie, dando voce a chi voce spesso non ce l’ha. Un plauso al grande impegno della dottoressa Bruzzone che, con coraggio e professionalità, riesce a farsi seguire da un pubblico che sta prendendo sempre più coscienza della realtà, invitando inoltre a prevenire e a denunciare ogni abuso. Alla sensibilità del “Lions Club Alberto Pio di Carpi” che ha organizzato questo importante evento, gratuito, per la nostra Città. Ancora grazie, e io da semplice cittadino non potevo esimermi da tutto questo».