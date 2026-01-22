Il sindaco di Reggio, Massari è intervenuto oggi a Roma alla Consulta delle città per parlare di sicurezza urbana

Il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari è intervenuto oggi alla sede Anci di Roma alla Consulta delle città, un incontro tra sindaci delle città capoluogo per trattare i temi legati alla sicurezza urbana e far sentire la voce degli amministratori rispetto alle criticità vissute da ognuno di loro nei contesti delle città amministrate. Il sindaco ha presentato all’assemblea le criticità reggiane illustrando alcuni dei progetti messi in campo dall’amministrazione comunale per affrontare il fenomeno. Il tutto nel contesto di una discussione che ha preso le mosse da un documento Anci che raccoglie le criticità delle città capoluogo e che rappresenta la base per un confronto aperto col Governo.

“E’ stata una voce unanime quella dei sindaci presenti oggi a Roma – ha spiegato Massari – senza alcuna distinzione di appartenenza politica o di altro genere. Tutti hanno palesato la sofferenza dei contesti urbani alle prese con fenomeni di degrado e di disagio a cui occorre che lo Stato dia risposte efficaci. La prima è quella di un piano straordinario che copra gli 11.400 agenti di Polizia Locale persi negli ultimi anni.

Noi sindaci non possiamo sostituirci allo Stato, come ha sottolineato il presidente Anci Manfredi, e non possiamo essere lasciati soli ad affrontare un’emergenza che riguarda sempre più anche le città di medie dimensioni come la nostra. Servono risorse adeuguate, che oggi non ci sono, servono dotazioni di uomini e mezzi e servono politiche che tengano insieme legalità e contrasto al disagio giovanile, lotta alla diffusione e al consumo di droghe, presidio del territorio e sostegno alla fragilità economica, sociale e educativa”.