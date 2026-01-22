Giorno della Memoria a Vezzano sul Crostolo

Il 27 gennaio ricorre l’81° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.

In occasione del Giorno della Memoria, istituito nel 2005 dalle Nazioni Unite per commemorare le vittime della Shoah, l’Amministrazione comunale di Vezzano sul Crostolo invita la cittadinanza a un momento condiviso di riflessione.

L’iniziativa si terrà martedì 27 gennaio alle ore 21.00, presso la Sala Civica di Piazza della Libertà, con la proiezione di “I Am Here”, cortometraggio diretto da Jordy Sank, dedicato alla straordinaria vita di Ella Blumenthal.

I Am Here è un film prezioso e composito, un intenso omaggio all’amore per la vita e alla forza eccezionale di Ella Blumenthal. Il regista Jordy Sank è cresciuto accanto a Ella, che oggi ha 104 anni. Il documentario è stato realizzato in occasione delle celebrazioni per il suo 98° compleanno e prende forma come una narrazione intima rivolta ad amici e familiari: il racconto della sua sopravvivenza all’Olocausto si trasforma in un messaggio universale di speranza.

Ella è molto più di una sopravvissuta: è esuberante, vivace e dalla personalità frizzantina che la rende una narratrice autentica e coinvolgente. Non ha paura di esprimere la propria opinione, di scherzare, né di parlare con spontaneità dei momenti più bui della sua vita. Cattura l’attenzione e riesce a creare una connessione profonda con chiunque l’ascolti.

Ella Blumenthal è, sorprendentemente, gioia di vivere: una caratteristica inattesa, considerando il suo vissuto, che rende la sua testimonianza ancora più potente.