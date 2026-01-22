Giorno della memoria a Reggio Emilia: il 27 gennaio in sinagoga la commemorazione delle vittime della Shoah

Martedì 27 gennaio ricorre l’81esimo anniversario della scoperta e liberazione, da parte dell’Armata Rossa, del campo di concentramento di Auschwitz, oggi ricordato quale “Giorno della memoria” della Shoah. Come ogni anno Reggio Emilia si mobilita per tenere viva la memoria di questo tragico evento e creare momenti di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico, alle minoranze e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazi-fascisti, nell’ottica di far sì che simili eventi non possano mai più accadere.

Il Comune di Reggio Emilia e Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con istituzioni, enti e associazioni del territorio promuove un cartellone di oltre 30 iniziative che inizieranno già sabato 24 gennaio e proseguiranno fino al 31 gennaio. Ricchissima la proposta tra spettacoli teatrali, mostre, proiezioni cinematografiche e letture, pensate anche per bambini, in modo da avvicinarli alla conoscenza dell’evento e dei temi della discriminazione.

Momento centrale delle celebrazioni sarà la giornata di martedì 27 gennaio, quando, alle ore 12 nella Sinagoga di Reggio Emilia, in via dell’Aquila, si terrà la cerimonia ufficiale di commemorazione per ricordare i tragici eventi della Shoah e riflettere sul passato e sul nostro presente. Per l’occasione il sindaco Marco Massari e la vicepresidente della Provincia Francesca Bedogni deporranno una corona a ricordo dei cittadini ebrei perseguitati, deportati e sterminati. Dopo la lettura di alcuni salmi da parte del rappresentante della Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, Alex Ezra Fornari. la cerimonia si sposterà all’interno della Sinagoga con un intervento del sindaco Massari e della vicepresidente Bedogni. Elisabetta Del Monte di Istoreco proporrà un approfondimento su ‘La shoah a Reggio Emilia: dinamiche, luoghi e nomi’. Introduce e conduce Matthias Durchfeld di Istoreco.

Tra le iniziative, anche quest’anno Istoreco invita ad adottare una pietra d’inciampo, pulendola e adornandola con un fiore o una candela per il giorno della memoria. Le pietre d’inciampo, piccoli monumenti in ottone, collocati davanti alle case dei deportati reggiani della Seconda guerra mondiale, esposte al traffico e alle intemperie, necessitano infatti di manutenzione per restare visibili (www.inciampa.re.it e www.istoreco.re.it).

Martedì 27 gennaio, il cinema comunale Rosebud propone la visione in anteprima del film “La scomparsa di Josef Mengele” di Kirill Serebrennikov (Germania, Francia, 2025), dedicato alla figura del medico delle SS, soprannominato “angelo della morte”, che, grazie a una rete di protezione riuscì a fuggire alla cattura rifugiandosi in America Latina. Diverse le proiezioni dedicate alle scuole, sia primarie che secondarie di primo e secondo grado, con titoli che si propongono di offrire strumenti utili per la formazione di una coscienza collettiva e per riflettere sui diritti umani e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione, in programma dal 26 al 29 gennaio.

Tante le iniziative previste martedì 27 anche nelle biblioteche comunali Rosta Nuova e Spazio culturale Orologio con letture pensate per pubblici di diverse età, già a partire dai 3 anni. Alla biblioteca Santa Croce venerdì 30 gennaio ore 18, inaugurazione della mostra fotografica “Shooting in Sarajevo. Fotografie di Luigi Ottani” e presentazione dell’omonimo libro (Bottega Errante Edizioni, 2020) su progetto di Roberta Biagiarelli e Luigi Ottani. A seguire, alle ore 18.30, reading musicale “Sarajevo, città cosmopolita”, una ballata balcanica in bilico tra narrazione e musica per provare a raccontare una città speciale, da sempre ponte tra Oriente e Occidente, con Roberta Biagiarelli, artista multidisciplinare ed esperta di Balcani, e Daniele Rossi, musicista e compositore.

In occasione del Giorno della Memoria, infine, tutte le biblioteche propongono consigli di lettura con i titoli più aggiornati, insieme a una filmografia tematica di DVD posseduti dalle biblioteche, tutti accessibili al prestito. La proposta è arricchita da attività rivolte alle scuole e da consigli di lettura per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, accompagnati dalla bibliografia “Il tempo delle parole sottovoce”, a cura delle biblioteche e suddivisa per fasce di età. Tutti i contenuti sono accessibili sul sito www. bibliotecapanizzi.it

Coinvolti nelle celebrazioni della memoria anche alcuni centri sociali cittadini con appuntamenti in preparazione della giornata del 27 gennaio. Il centro sociale Orologio sabato 24 gennaio ore 21.15 propone lo spettacolo “Mi chiamo Primo Levi” in cui le parole di Levi e della moglie Lucia Morpurgo rivivono sulla scena e conducono lo spettatore fra i ricordi dello scrittore: gli attori danno vita ai personaggi e interpretano pagine tratte dalle sue opere più celebri. Ad accompagnare le parole di Levi, la musica composta dal Maestro Ovidio Bigi, fondamentale colonna sonora di uno spettacolo intenso e coinvolgente. Con Antonietta Centoducati e Gianni Binelli (voci narranti) e Ovidio Bigi (pianoforte). Ingresso libero.

Domenica 25 gennaio il centro sociale Quaresimo ospita invece la narrazione musicale “La valigia di Hana” dedicata a una bambina ceca orfana morta ad Auschwitz, con il Regipsy Jazz Ensemble composto da William Monti e Fabio Debbi (chitarra), Matteo Pacifico (clarinetto), Viviana Monti (canto e voce narrante). Sarà visitabile anche la mostra fotografica organizzata da Fotogruppo 60 intitolata “Per non dimenticare” che verrà inaugurata sabato 24 e resterà aperta fino al 28 febbraio.

Lo Spazio culturale Orologio dedica invece un’intera settimana di iniziative per riflettere sui temi della memoria e valorizzare le differenti identità attraverso molteplici punti di vista. Si parte lunedì 26 gennaio con sessioni di gioco di ruolo per ragazzi (al mattino per le scuole; alle 16 per i ragazzi dagli 11 anni; alle 20.30 dai 18 anni).

Martedì 27 gennaio ore 20.45, si terrà invece la conferenza “Propagande contemporanee. Tra postverità e diritto al dissenso” di Massimiliano Panarari, professore di Sociologia della comunicazione di Unimore.

Mercoledì 28 gennaio, ancora iniziative per le scuole al mattino e giochi interattivi al pomeriggio, mentre alle 18.30 verrà presentato il libro “Tafferugli. OMI Reggiane. Reggio Emilia, 28 luglio 1943. Il luogo, i fatti e le storie” con l’autrice Annamaria Giustardi e narrazioni di Monica Incerti Pregreffi e Franco Ferrari. A seguire, alle 20.30 la narrazione “Memoria… di che cosa? Ieri e oggi”, a cura della Compagnia dell’Orologio, associazione Nsaa e associazione Amar in collaborazione con Fondazione Mondinsieme.

Venerdì 30 gennaio, alle ore 18, il percorso immersivo “Scemo chi NON legge” inviterà a riflettere ed esplorare il rapporto tra dissenso, propaganda e responsabilità individuale e collettiva. Narrazioni e installazioni a cura dei ragazzi e delle ragazze della classe 3B della scuola secondaria di primo grado Lepido.

PROGRAMMA

LE INIZIATIVE IN CITTÀ

Sabato 24 gennaio, ore 21.15

Centro Sociale Orologio (via Massenet 19)

Mi chiamo Primo Levi

Le parole di Primo Levi e della moglie Lucia Morpurgo rivivono sulla scena e conducono lo spettatore fra i ricordi dello scrittore: gli attori danno vita ai personaggi e interpretano pagine tratte dalle sue opere più celebri. Ad accompagnare le parole di Levi, la musica composta dal Maestro Ovidio Bigi, fondamentale colonna sonora di uno spettacolo intenso e coinvolgente.

Con Antonietta Centoducati e Gianni Binelli (voci narranti) e Ovidio Bigi (pianoforte).

Ingresso libero.

Sabato 24 gennaio, ore 17

Centro Sociale Quaresimo (via Pigoni, 59)

Inaugurazione “Per non dimenticare”

Mostra fotografica di Silvio Contini a cura del Fotogruppo60 BFI che propone un viaggio fotografico nel campo di sterminio di Auschwitz. Seguiranno letture a tema a cura di Mauro Bertozzi (TeatroChe) e brani musicali di Igor Fornaciari.

Mostra visitabile dal 24.1 al 28.2 tutti i pomeriggi dalle 13.30 alle 17. Mostra organizzata da Centro Sociale Quaresimo APS e Fotogruppo60 BFI.

Informazioni: www.fotogruppo60.it; belo1957@libero.it; quaresimopresidenza@gmail.com; 3773955230; 3341323741.

Domenica 25 gennaio, ore 11

Teatro Municipale Valli, Sala degli Specchi

Frediano Sessi (autore) presenta il libro “Quando imparammo la paura. Vita di Laura Geiringer, sopravvissuta ad Auschwitz” (Marsilio, 2025).

Promosso da Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, nell’ambito della rassegna ‘Finalmente Domenica’

Domenica 25 gennaio, ore 16.30

Centro Sociale Quaresimo (via Pigoni, 59)

La valigia di Hana

La storia di Hana, bimba ceca orfana morta ad Auschwitz, affronta il tema della memoria. Non dimenticare è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Non dimenticare è un atto di pace. Narrazione musicale con il Regipsy Jazz Ensemble composto da William Monti e Fabio Debbi (chitarra), Matteo Pacifico (clarinetto), Viviana Monti (canto e voce narrante).

Informazioni: quaresimopresidenza@gmail.com; 3773955230; www.ancescao.re.it.

Sarà visitabile anche la mostra fotografica organizzata da Fotogruppo 60.

Lunedì 26 e martedì 27 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30

Prefettura di Reggio Emilia e Liceo Scientifico Statale “Aldo Moro” (via XX Settembre 5)

Ognuno muore solo. Guardare la realtà con occhi nuovi

Evento riservato alle classi del Liceo “Aldo Moro”, non aperto al pubblico.

Un unico grande racconto che contiene narrazioni a tema ispirate al libro “Ognuno muore solo” di Hans Fallada. Spettacolo articolato in quattro quadri dinamici. Promosso da Prefettura di Reggio Emilia e Liceo Scientifico Statale “Aldo Moro” nell’ambito del progetto “Città del Lettore”. Referente prof.ssa Silvia Cocchi.

Informazioni: cocchi.silvia@liceomoro.net.

Martedì 27 gennaio, ore 9 e 11

Teatro Ariosto

Rassegna Un due tre stella, ‘5190 – Storia di Liliana Segre’

Spettacolo per scuole secondarie inferiori.

A cura di Nove Teatro, regia di Domenico Ammendola. Prenotazione obbligatoria: prenotazioniscuole@iteatri.re.it. Informazioni: www.iteatri.re.it.

Martedì 27 gennaio ore 18

Biblioteca Istoreco (via D. Alighieri 11)

Archeologia e Memoria. Il caso dei deportati reggiani nel campo di prigionia di Lamsdorf

Alessandro Incerti (Istoreco) in dialogo con i collaboratori del Central Museum of Prisoners-of-War di Łambinowice Jadwiga Wójciak e Daniel Podobinski. Insieme ai loro famigliari, nel corso dell’incontro saranno ricordati alcuni soldati reggiani IMI assassinati nel campo di prigionia di Lamsdorf (oggi Łambinowice): Tullio Vincetti (Rio Saliceto), Ernesto Arduini (San Polo d’Enza), Almo Dallari (Carpineti). Diretta streaming sul canale Youtube di Istoreco. È prevista la traduzione.

Spolverare la memoria, pulire una pietra d’inciampo

In occasione del Giorno della Memoria, Istoreco invita a prendersi cura di una Pietra d’Inciampo, pulendola e adornandola con un fiore o una candela.

Le Pietre d’Inciampo sono piccoli monumenti in ottone, collocati davanti alle case dei deportati reggiani della Seconda guerra mondiale, che invitano a fermarsi per ricordare nomi, date e storie. Esposte al traffico e alle intemperie, necessitano di manutenzione per restare visibili.

L’elenco delle Pietre d’Inciampo è consultabile su www.inciampa.re.it e www.istoreco.re.it.

Martedì 27 gennaio

Cinema Rosebud (via Medaglie d’Oro della Resistenza 6)

ore 21 – Anteprima del film “La scomparsa di Josef Mengele”

Regia di Kirill Serebrennikov (Germania, Francia), 2025, 135’.

Josef Mengele (1911-1979), medico di spicco delle SS, soprannominato “angelo della morte”, grazie a una rete di protezione riesce a fuggire alla cattura rifugiandosi in America Latina. Il figlio Rolf riesce però a raggiungerlo con il proposito di chiedergli conto di ciò che ha fatto. Informazioni: www.rosebud.comune.re.it.

Nell’ambito del progetto “Officina Visionaria”, il Cinema Rosebud propone i seguenti titoli alle scuole del territorio (solo su prenotazione):

– Elena del ghetto (Italia, Germania, 2026), 98’. Regia di Stefano Casertano.

Martedì 27 gennaio ore 10 (inizio film) e a seguire (ore 12) dibattito con il cast del film in video-collegamento. Rivolto a scuole secondarie di secondo grado.

– Il dono più prezioso (Francia, 2024), 81’. Regia di Michel Hazanavicius.

Lunedì 26 gennaio ore 9.30. Rivolto a scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

– Anna Frank e il diario segreto (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Israele, 2021), 99’. Regia di Ari Folman.

LE INIZIATIVE IN PROVINCIA

Istituto Alcide Cervi (via Fratelli Cervi 9, Gattatico)

Domenica 25 gennaio ore 15 – ‘Cantico della memoria. Tra musica e storia antifascista’

Incontro-spettacolo di teatro-canzone e music-telling che intreccia racconto storico e musica dal vivo, a conclusione della mostra “Velia e Giacomo”, dedicata a Giacomo Matteotti e Velia Titta.

Promosso da Istituto Alcide Cervi in collaborazione con ANPI Nazionale.

Informazioni: www.istitutocervi.it; info@istitutocervi.it; 0522.678356.

Lunedì 26 gennaio ore 17.30 – ‘La piaga dell’antisemitismo in tempo di guerra’

Incontro pubblico di riflessione su cultura, attualità e responsabilità delle istituzioni, dedicato al tema dell’antisemitismo nella storia e nel presente.

Un dialogo che intreccia passato e contemporaneità affrontando anche le tensioni attuali legate al conflitto in Medio Oriente e alla difficile convivenza tra Israele e Palestina, in un tempo segnato dal riemergere dell’odio e dell’indifferenza.

Ospite Gad Lerner in dialogo con Vasco Errani, (Presidente Istituto Alcide Cervi), Marco Massari (Sindaco di Reggio Emilia) e Giorgio Zanni, (Presidente della Provincia di Reggio Emilia).

Informazioni: www.istitutocervi.it; info@istitutocervi.it; 0522.678356.

Mercoledì 28 gennaio ore 15 – ‘Nessuno ha il diritto di obbedire’

Da una celebre frase di Hannah Arendt, una riflessione dedicata ai perpetratori dei crimini dell’umanità: figure spesso anonime, nascoste nella massa o celate dietro ordini disumani. Un percorso di analisi storica e civile che attraversa il Novecento e la contemporaneità per interrogarsi sul ruolo dell’obbedienza e dell’indifferenza nelle grandi tragedie della storia, mettendo al centro la responsabilità individuale e il coraggio di chi ha saputo dire no.

Relatore Mirco Zanoni (Coordinatore culturale dell’Istituto Alcide Cervi). Promosso da Istituto Alcide Cervi in collaborazione con APS “Il Tempo Utile – Libera Università di Campegine”. Informazioni: www.istitutocervi.it; info@istitutocervi.it; 0522.678356.

Da domenica 1° febbraio a domenica 8 marzo – ‘Dissacrare il tiranno. La forza espressiva della satira artistica di Lucio Parigi nei ritratti di Adolf Hitler’

Mostra dedicata alla potenza comunicativa e politica della satira artistica attraverso i ritratti di Adolf Hitler realizzati da Lucio Parigi, che utilizzano l’arma dell’ironia e della deformazione per smontare l’immagine del dittatore.

Inaugurazione: domenica 1° febbraio 2026 (negli orari di apertura del Museo di Casa Cervi). Informazioni: www.istitutocervi.it; info@istitutocervi.it; 0522.678356.

IC Campegine e Gattatico, scuole primarie (via Gramsci 29, Praticello)

Da mercoledì 21 gennaio a venerdì 30 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30

‘Letture diffuse sul territorio di Gattatico e Campegine in classe per gli studenti’ – Letture a cura delle Biblioteche di Gattatico e Campegine e della Biblioteca per ragazzi “Il Mappamondo” di Casa Cervi.

Informazioni: Biblioteca “Il Mappamondo” 0522.678356; morena.vannini@istitutocervi.it; www.istitutocervi.it.

Centro Sociale “Il Parco” (via De Gasperi 3, Rubiera)

Domenica 25 gennaio, ore 15.30 – Letture di Simone Maretti

– “La favola di Natale” di Giovanni Guareschi (internato IMI);

– “Quaranta cappotti e un bottone” di Ivan Sciapeconi, storia di ragazzi ebrei a Nonantola;

– “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman, l’amicizia tra un ragazzo ebreo e uno di famiglia nazista.

Saluti di Laura Arduini, consigliera regionale. Al termine, gnocco fritto offerto da Anpi – Sezione di Rubiera. Ingresso libero. Informazioni: rubiera@anpireggioemilia.it.

Promosso da Anpi – Sezione di Rubiera in collaborazione con Auser.

INFO – Comune di Reggio Emilia tel. 0522.456032; comune.re.it/vivere-reggio-emilia

Tutti gli appuntamenti, salvo dove diversamente indicato, sono ad ingresso libero e limitato ai posti disponibili.