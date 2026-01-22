Domenica a Carpi concerto del pianista jazz modenese Stefano Calzolari

Domenica 25 gennaio 2026, alle 17.00 presso il Circolo ARCI “Sandro Cabassi” APS – Sala Teatro via Don Davide Albertario n. 41 a Carpi, Stefano Calzolari – Pianoforte con la “Storia del Jazz in 80 minuti”.

Concerto narrato per Piano Solo inedito di Stefano Calzolari, eseguito per la prima volta, durante il quale Calzolari spiegherà il percorso storico e geografico di questo genere musicale, alternando brani a commenti. Ingresso ad offerta libera.

Pur avendo frequentato nel corso della sua formazione il mondo accademico, il pianista Stefano Calzolari trova da subito nel jazz e nell’improvvisazione il suo linguaggio ideale. Ha studiato con Luca Flores, Franco D’Andrea al CPM di Milano e all’Università del jazz di Siena e con Enrico Pieranunzi ha frequentato il corso di alta qualificazione professionale a numero chiu-so per pianisti jazz. L’innata curiosità verso musiche differenti l’ha portato ad approfondire vari generi e a frequentare musicisti di ogni parte del mondo. Ha suonato in importanti festival in Italia e all’estero e accompagnato moltissimi artisti americani in tour nel nostro paese e musicisti italiani di fama internazionale.

Ha all’attivo una trentina di produzioni discografiche in veste di leader, arrangiatore e sideman.

Per informazioni: WhatsApp 349 441 1561