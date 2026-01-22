giovedì, 22 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaControlli straordinari dei carabinieri di Modena al "Direzionale 70"





Controlli straordinari dei carabinieri di Modena al “Direzionale 70”

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno condotto un servizio di controllo del territorio e di ispezione presso il complesso condominiale denominato “Direzionale 70”, situato in via Giardini.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto del degrado urbano, ha visto l’impiego coordinato dei militari della Compagnia cittadina, supportati dalle squadre del S.I.O. (Squadre di Intervento Operativo) del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna.

L’attività di perlustrazione ha avuto ad oggetto le aree comuni e le pertinenze del complesso direzionale, al fine di individuare situazioni di criticità legate all’occupazione abusiva di spazi privati e alla presenza di persone non autorizzate. Durante il pattugliamento, i militari hanno proceduto al controllo dei punti di accesso agli stabili, censendo le situazioni di potenziale rischio per la sicurezza e il decoro dell’area.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di controllo del quadrante cittadino, volta a restituire piena fruibilità agli spazi urbani e a incrementare la percezione di sicurezza dei residenti e dei numerosi professionisti che operano all’interno del polo direzionale.

 

 

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.