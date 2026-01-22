Controlli straordinari dei carabinieri di Modena al “Direzionale 70”

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno condotto un servizio di controllo del territorio e di ispezione presso il complesso condominiale denominato “Direzionale 70”, situato in via Giardini.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto del degrado urbano, ha visto l’impiego coordinato dei militari della Compagnia cittadina, supportati dalle squadre del S.I.O. (Squadre di Intervento Operativo) del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna.

L’attività di perlustrazione ha avuto ad oggetto le aree comuni e le pertinenze del complesso direzionale, al fine di individuare situazioni di criticità legate all’occupazione abusiva di spazi privati e alla presenza di persone non autorizzate. Durante il pattugliamento, i militari hanno proceduto al controllo dei punti di accesso agli stabili, censendo le situazioni di potenziale rischio per la sicurezza e il decoro dell’area.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di controllo del quadrante cittadino, volta a restituire piena fruibilità agli spazi urbani e a incrementare la percezione di sicurezza dei residenti e dei numerosi professionisti che operano all’interno del polo direzionale.