Castelnuovo, il genocidio dimenticato dei rom per celebrare il Giorno della Memoria

Castelnuovo RangoneVignola
Lunedì 26 gennaio l’incontro all’auditorium Bavieri

La persecuzione di Rom e Sinti nell’Italia fascista e nella Germania nazista sarà il tema di una conferenza in musica di lunedì 26 gennaio alle 20.30 all’Auditorium Bavieri di Castelnuovo Rangone. La serata è organizzata in occasione del Giorno della Memoria dal Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con l’Istituto storico di Modena e l’Anpi Castelnuovo Rangone.

“Anche quest’anno – afferma Stefano Solignani, Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone – nel Giorno della Memoria andiamo a ricordare le persecuzioni dei nazifascisti verso le minoranze, verso chi, secondo la loro aberrante visione, era “diverso”. Racconteremo ciò che successe alle popolazioni rom e sinti e, come sempre, lo faremo unendo parole, ricordi, testimonianze, video e musica”.

Al centro dell’incontro il Porrajmos, parola in lingua romanì che identifica lo sterminio di circa 500mila rom. Da cosa nasceva il pregiudizio sociale verso i Rom e perché trovò terreno fertile nelle comunità tedesca e italiana? Quali metodi brutali furono utilizzati per risolvere la Zigeunerfrage? Che cosa rimane di quello che viene definito “il genocidio dimenticato”?

All’incontro di approfondimento, condotto da Marcello Targi, interverranno la ricercatrice Chiara Nencioni, dottoranda in Storia contemporanea all’Università di Pisa e Daniela Lanzotti dell’istituto storico di Modena, mentre le suggestioni musicali saranno affidate alla chitarra di Martina Comastri.

















