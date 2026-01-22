Campogalliano per il Giorno della Memoria

Incontri di approfondimento, iniziative per le scuole, arte e narrazioni per ricordare uno dei momenti più bui del Novecento. Campogalliano celebra il 27 gennaio, Giorno della Memoria, con una serie di appuntamenti, promossi dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco e l’Istituto storico di Modena.

Lunedì 26 gennaio alle 18 al Centro sociale “La Quercia” si parla de “Il peso delle memorie: Shoah, Nakba, antisemitismo e apartheid tra storia e dibattito”, in un incontro curato da Daniel Degli Esposti, che fa parte del corso “La storia e il presente”.

Venerdì 30 gennaio sono in programma gli appuntamenti dedicati agli studenti. Alle 9 nella sala Montagnola l’attività rivolta alle classi terze della scuola media – aperta a tutta la cittadinanza – “Vivere ancora. Voci dal filo spinato”, di e con Monica Morini e Bernardino Bonzani. Alle 11.30 ci si sposta nell’aula magna della scuola San Giovanni Bosco per la presentazione del progetto “Le mille Emilia”, basato sull’albo illustrato “Emilia Levi, fiore di speranza”, alla presenza dell’autrice Marzia Lodi. Nel corso dell’evento verrà esposto l’elaborato a cura delle quinte della scuola primaria Guglielmo Marconi e, a seguire, sarà inaugurata la mostra fotografica di Mirko Losavio “Colmar e Strasburgo”, dedicata al viaggio della Memoria 2025, a cura della Biblioteca comunale e dell’Istituto storico di Modena.

L’ultima iniziativa è in calendario per domenica 1° febbraio, quando alle 18 il narratore Simone Maretti sarà all’oratorio San Rocco per leggere alcune pagine del capolavoro di Fred Uhlman “L’amico ritrovato”, uno dei testi più densi e puri sul periodo della Germania nazista (l’evento è ad ingresso libero e gratuito, con prenotazione consigliata presso la biblioteca al numero 059-526176 o alla mail biblioteca@comune.campogalliano.mo.it).