“Bottega della Pasta” dona un defibrillatore al Comune di Formigine

Un nuovo defibrillatore al servizio della comunità formiginese. Bottega della Pasta, impresa associata Lapam Confartigianato, ha deciso di donare al Comune di Formigine il dispositivo salvavita.

Il DAE è stato installato presso il condominio Due Torri di Via Val d’Aosta 19, dove è presente la sede formiginese di Lapam Confartigianato.

Al momento ufficiale della consegna hanno partecipato la sindaca Elisa Parenti, l’assessore alle Politiche sociali Armando Pagliani, Beatrice Bastia, socia titolare dell’attività “Bottega della Pasta”, Giordano Giovanardi, presidente Lapam Confartigianato Formigine e Alberto Filippini, responsabile della sede formiginese dell’associazione.

Commenta la sindaca Elisa Parenti: «Ringrazio i titolari della Bottega della Pasta per la generosità. Si dice che il dono si moltiplica: è questo che sta accadendo qui a Formigine, dove ci sono tanti cittadini, aziende e associazioni che decidono di implementare la dotazione pubblica di defibrillatori. Grazie al progetto di AVAP e ANPAS, questi saranno mappati e si auspica la formazione di ben mille persone in grado di utilizzare questi dispositivi salvavita».

«Abbiamo scelto di donare un defibrillatore perché crediamo che la sicurezza e la prevenzione siano responsabilità condivise – spiega Beatrice Bastia di Bottega della Pasta –. Essere parte attiva del territorio significa anche questo. La donazione rappresenta un gesto concreto di attenzione alla sicurezza e alla salute dei cittadini, rafforzando la dotazione di strumenti salvavita sul territorio comunale».

«Questa iniziativa – conclude Giordano Giovanardi, presidente Lapam Confartigianato Formigine – dimostra come le imprese del territorio possano svolgere un ruolo attivo non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale, contribuendo in modo diretto al benessere della comunità».