Bologna Children’s Book Fair: la Mostra Illustratori compie 60 anni. 6 gli italiani selezionati

4168 illustratori candidati, per un totale di 20.840 tavole inviate da 96 Paesi e regioni del mondo: questi i numeri dell’edizione 2026 della Mostra Illustratori, l’iniziativa più storica di Bologna Children’s Book Fair (BCBF) che quest’anno festeggia il suo sessantesimo anniversario.

Sessant’anni in cui l’esposizione, nata nel 1967 per scoprire e dare risalto alla migliore illustrazione internazionale di fronte alla comunità del libro riunita da tutto il mondo a Bologna, si è fatta trampolino di lancio e di business per generazioni di artisti emergenti, oltre che di coronamento per i più affermati. Come raccontava Carla Poesio, esperta di letteratura per l’infanzia e storica collaboratrice della fiera: “Fin dal 1964 illustratori ben noti o emergenti, o debuttanti, riconoscibili dai grandi portfolio che avevano con sé caratterizzavano il via vai intenso dei presenti in Fiera. Nacquero così rapporti essenziali sia per gli editori sia per gli artisti e questo fu uno dei moventi che indussero gli organizzatori bolognesi ad accompagnare ogni edizione della Fiera con una Mostra degli Illustratori”.

Dal 1976, nel primo decennale, la Mostra si dota della prima Giuria esterna, con la partecipazione di Bruno Munari. Da allora, hanno fatto parte delle giurie professionisti diversi del mondo dell’editoria per ragazzi: illustratori di fama mondiale, editori, critici, grafici, docenti e bibliotecari da ogni parte del mondo, specchio di diverse competenze, professionalità, aree geografiche e culture. La selezione è stata condotta quest’anno da una giuria composta da: Sunkyung Cho (illustratore e autore, SI Picture Book School ed editore di Somebooks, Corea del Sud), Jenni Erkintalo (illustratrice, autrice ed editrice Etana Editions, Finlandia), Alīse Nīgale (cofondatrice e direttrice editoriale di Liels un Mazs, Lettonia), Daniela Olejníková (illustratrice, Slovacchia), Riccardo Vecchio (illustratore e Chair of MFA Illustration as Visual Essay alla School of Visual Arts di New York, Italia).

Dopo essersi riunita online per definire le 317 proposte finaliste, la giuria si è ritrovata di persona a Bologna per giungere alla scelta di 75 set di illustrazioni, opera di 75 autori da 31 Paesi e regioni del mondo. Tra i paesi più rappresentati nella mostra figurano 9 illustratori sudcoreani, 7 giapponesi, 6 italiani, 6 illustratori da Taipei, 5 dalla Francia e dalla Cina, e 4 dal Brasile. Gli italiani: Elena Banci, Matteo Gubellini, Camilla Neri, Alice Piaggio, Margaux Romano e Bruno Zocca.

La mostra accompagna da decenni l’evoluzione dell’illustrazione mondiale mettendola al centro della fiera, ma le occasioni di visibilità per i vincitori vanno oltre i quattro giorni di BCBF e gli spazi di BolognaFiere: come ogni anno, al termine della fiera prenderà infatti il via il tour internazionale della mostra, che la porterà nei due anni seguenti a toccare i luoghi di cultura delle grandi città del mondo, a partire da Giappone, Corea e Cina.

Dal 1971, la selezione della Mostra degli Illustratori è documentata ogni anni da un catalogo, l’Illustrators Annual, che diventerà presto uno strumento di riferimento per editori, illustratori e quanti operano nel settore. Distribuito in bookshop specializzati internazionali ed edito da Corraini in italiano e in inglese, in Giappone da JBBY – Japanese Board on Books for Young People, in Corea da CCOC e in Cina da Dandelion Picture Book House, il catalogo è corredato dai contributi originali dei giurati e completato da una cover illustrata quest’anno dall’artista vincitore del Grand Prix della Biennale di Illustrazione di Bratislava 2025, Noushin Sadeghian, dall’Iran. In occasione del sessantesimo anniversario della Mostra, inoltre, l’edizione 2026 del catalogo sarà arricchita da un inserto originale a firma di Paola Vassalli.

Ancora, molte le opportunità a sostegno dei partecipanti più giovani: il Premio Internazionale di Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM e l’ARS IN FABULA – Grant Award, il premio promosso da Ars in Fabula – Scuola di Illustrazione, riservati ai vincitori rispettivamente under 35 e under30.

Infine, le opportunità per i finalisti: durante la fiera godranno di un accesso prioritario e di un posto garantito per una portfolio review nell’ambito delle attività dell’Illustrators Survival Corner, mentre verrà selezionato tra di loro l’illustratore incaricato di realizzare l‘identità visiva di Bologna Children‘s Book Fair 2027, sotto la guida dello studio Chialab design.

Appuntamento a BolognaFiere dal 13 al 16 aprile 2026 per la 63ª edizione di BCBF, assieme alle due iniziative che completano l’offerta della fiera: BolognaBookPlus, realizzata in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori e dedicata all’industria editoriale generalista, e Bologna Licensing Trade Fair/Kids, che accoglie i principali attori internazionali del licensing e dell’entertainment legati ai contenuti editoriali per l’infanzia.