Arriva il Carnevale: gli appuntamenti nella Bassa Modenese

Nella Bassa Modenese, il Carnevale è un’antica tradizione che anima i primi mesi dell’anno con la sua esplosione di colori e allegria.

Le sfilate dei carri allegorici, frutto di mesi di lavoro artigianale, le feste, gli spettacoli teatrali e i laboratori per grandi e piccini richiamano per le strade e nei locali un pubblico numeroso e, spesso, di provenienza diversa.

Per rendere condivisi gli appuntamenti dell’edizione 2026 del Carnevale organizzati nella Bassa Modenese, il Servizio Politiche Ambientali e Marketing dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord ha predisposto un sito internet (https://eventi-bassa-modenese-jninxgt.gamma.site/) nel quale sono raccolti tutti gli eventi del territorio, oltre a una serie di informazioni di vario genere, dalle notizie sulle maschere più note alle ricette tipiche.

Come evidenzia il sito internet dedicato, le prime iniziative dell’anno sono attese per domenica 25 gennaio: si comincia con la sfilata dei carri allegorici per le vie di Finale Emilia, a partire dalle prime ore del pomeriggio, e con lo spettacolo teatrale “Vassilissa e la Babaracca”, allestito da Kuziba Teatro e messo in scena alle ore 16.00 al Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia.

La 48° edizione del Carnevale dei Bambini di Finale Emilia, che dopo l’esordio di domenica tornerà anche il 1° e l’8 febbraio, vedrà sfilare sei carri allestiti dai volontari: “Malefica e il regno del fuoco” (preparato dal gruppo “I nuovi giovani”), “Vacanze sul Monte Rosa” (creato da “Il Millennio”), “Il ritorno di Cocco Bill” (a cura di “One Pièce”), “Gli squattrinati” (ideato da “Carten & Collen”), “Cars: motori ruggenti” (costruito da “An al so brisa”) e “I pirati dello spritz” (autore il gruppo “Quelli di Massa”). Sarà anche a disposizione il sempre amato trenino “Vieni su e diamoci del tu”. L’ingresso al Carnevale dei Bambini è, come sempre, a offerta libera.

Domenica 8 febbraio sarà festa di Carnevale anche a Fossa di Concordia, sabato 21 febbraio a San Possidonio, domenica 22 febbraio a Concordia e domenica 29 marzo a Cavezzo, con programmi che sono ancora in via di definizione.

Ricordiamo, infine, che per giovedì grasso, 12 febbraio, è previsto il “Frappa day”, con una modalità curiosa per cercare di rilanciare un dolce tipico del Carnevale e del nostro territorio: l’invito è a ritrovarsi con familiari e amici per impastare, friggere e mangiare, per condividere il momento con le persone care e tenere in vita una nostra tradizione.