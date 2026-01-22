giovedì, 22 Gennaio 2026
Alcuni aggiornamenti in merito alle chiusure previste su A1 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure dell’entrata della stazione di Modena nord, previste nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti del ponte “SS9 via Emilia”, dalle 22:00 di domenica 25 alle 5:00 di lunedì 26 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Modena nord, verso Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 Vignolese, SS12 via Nuova Estense, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 15, viale Virgilio e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord.

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata invece annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Castel San Pietro, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 gennaio.

 

 

















