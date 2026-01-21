mercoledì, 21 Gennaio 2026
Sanità e lavoro: al via a Guastalla le iscrizioni per il nuovo corso di Operatore Socio-Sanitario (OSS)

In un contesto occupazionale che richiede figure professionali sempre più specializzate nel settore dell’assistenza, il CFP Bassa Reggiana annuncia l’apertura delle iscrizioni per il nuovo Corso di formazione per Operatore Socio-Sanitario (OSS). Il percorso, autorizzato ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 03/10/2024, si svolgerà tra febbraio e dicembre 2026 presso la sede di via S. Allende a Guastalla.

Il profilo professionale e gli sbocchi

L’Operatore Socio-Sanitario è una figura chiave in grado di fornire assistenza a persone in condizione di disagio o non autosufficienza, favorendone il benessere e l’integrazione sociale. Una volta conseguita la qualifica, i corsisti troveranno ampi sbocchi occupazionali in ospedali, case di riposo (RSA), centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali.

Struttura del corso e requisiti

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 1000 ore, così suddivise:

–         450 ore di teoria e 100 ore di laboratorio presso la sede del CFP Bassa Reggiana.

–         450 ore di stage presso strutture sanitarie, socio-assistenziali e contesti scolastici.

Orari: Le lezioni teoriche si terranno indicativamente dal lunedì al venerdì (9-16),                 mentre i turni di stage saranno concordati con le strutture ospitanti.

Per accedere alla selezione (subordinata a un colloquio conoscitivo) è necessario essere maggiorenni, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna e in possesso del diploma di terza media. Per i cittadini stranieri è richiesto il permesso di soggiorno e una padronanza della lingua italiana di livello almeno B1.

 

Costi e Certificazioni

La quota di partecipazione è fissata in € 3.000,00 (IVA esente), pagabile ratealmente. La cifra comprende il materiale didattico, le visite mediche e le divise per lo stage. Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale e frequenza di almeno il 90% delle ore, verrà rilasciato l’Attestato di abilitazione per OSS, oltre ai certificati sulla sicurezza (rischio alto), alimentarista e l’attestato “Caring Massage”.

 

Come iscriversi

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 20 partecipanti. Per informazioni dettagliate e iscrizioni, gli interessati possono rivolgersi a: Elisa Alessandri, e.alessandri@cfpbr.it, 0522 835217 / 0522 835273, www.cfpbr.it

















