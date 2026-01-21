Riorganizzazione macchina comunale modenese, nasce il settore “Tributi e riscossione”

Con il nuovo anno va a segno un ulteriore tassello della riorganizzazione comunale iniziata nell’autunno scorso. Nasce, infatti, il settore “Risorse patrimoniali, tributi e riscossione”, la cui guida, dal 1° febbraio sarà affidata a Stefania Storti che per oltre 11 anni ha diretto il settore “Risorse finanziarie e patrimoniali”.

A lei il compito di presidiare la gestione tributaria dell’Ente e delle imposte comunali al fine di perseguire al meglio la giustizia tributaria e massimizzarne il grado di riscossione, con l’obiettivo di ridurre gli accantonamenti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità e liberare risorse essenziali per l’implementazione dei servizi esistenti e per svilupparne di nuovi.

Con questa nuova modifica organizzativa, viene ulteriormente delineata l’articolazione del Comune e, in particolare, viene suddiviso in due il settore “Risorse finanziarie e patrimoniali” – oggi uno dei più ampi dell’ente – per renderlo ancor più efficiente e funzionale. È dalla sua scissione, infatti, che nasce il settore “Risorse patrimoniali, tributi e riscossione” che guiderà Stefania Storti, al quale si affiancherà il “Settore Finanziario”, che si occuperà di tutte le attività economiche e contabili dell’ente, dalla preparazione e controllo del bilancio all’amministrazione del patrimonio.

A dirigere questo secondo settore sarà, a partire dal 1° febbraio, Luca Chiantore, da poco rientrato nell’organico comunale, dopo aver ricoperto, dal dicembre 2022 al dicembre 2025, l’incarico di Direttore generale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Classe 1974, Chiantore è ingegnere informatico e dirigente pubblico con una lunga esperienza nella gestione strategica dell’innovazione digitale, dei sistemi informativi complessi e dei processi organizzativi nella Pubblica Amministrazione e nel settore sanitario. Attualmente è dirigente in staff alla Direzione Generale del Comune di Modena. Nel corso della sua carriera ha guidato importanti progetti di trasformazione digitale, smart city e cybersecurity, svolgendo anche il ruolo di Responsabile della Transizione digitale. È autore di pubblicazioni scientifiche e contributi in ambito big data, smart cities e sicurezza informatica, nonché coinvolto in progetti europei di ricerca e innovazione.