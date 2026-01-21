“Ogni persona conta: un attimo che cambia la vita”. Giovedì il secondo incontro del progetto ideato dalla Questura di Reggio

Si terrà domani, giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 10:00, presso la Sala degli Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia, il secondo incontro della seconda edizione del progetto organizzato dalla Questura di Reggio Emilia “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”.

L’evento, che verrà moderato dalla giornalista de il Resto del Carlino Benedetta Salsi, è intitolato “Ogni persona conta: un attimo che cambia la vita”, già indicativo della tematica che verrà trattata durante l’iniziativa ovvero quella relativa alla sicurezza stradale.

All’evento, infatti, prenderanno parte attivamente alcuni operatori della Polizia di Stato, principalmente in forza alla Polizia Stradale, che tramite alcuni video e racconti di proprie esperienze vissute in servizio, illustreranno ai partecipanti, tra i quali diversi studenti degli istituti scolastici reggiani, i pericoli della strada e tutte le accortezze da attuare per una guida consapevole.

Sarà prevista, inoltre, la partecipazione straordinaria di Giancarlo Fisichella, storico pilota di Formula 1 ed attuale Ambassador Driver Ferrari, il quale interverrà all’evento ripercorrendo le diverse tappe della sua carriera da pilota e non solo.

L’evento sarà preceduto, a partire dalle ore 08:30, da un momento formativo e divulgativo tramite la realizzazione di un “Villaggio della Sicurezza” che verrà allestito in Piazza Martiri del 7 Luglio, dove i tanti studenti partecipanti potranno cimentarsi in attività di educazione stradale e di primo soccorso all’interno di appositi stand tematici.

In particolare, per l’occasione sarà presente il Pullman Azzurro della Polizia Stradale, oltre che simulatori di guida, dispositivi per la simulazione dell’efficacia delle cinture di sicurezza, simulatori dello stato di alterazione alla guida a seguito di abuso di bevande alcoliche e visori virtuali in uso alla Polizia di Stato.

Come per tutti gli eventi organizzati nell’ambito del progetto “Conoscersi per comprendersi: la polizia tra le persone”, anche in questo la partecipazione all’evento organizzato all’interno del Teatro Valli è estesa a tutta la cittadinanza. Chiunque voglia partecipare all’evento potrà prenotarsi, fino ad esaurimento posti, inviando una mail all’indirizzo dipps169.0000@pecps.poliziadistato.it

Anche quest’anno ogni evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Questura di Reggio Emilia al seguente link https://www.facebook.com/QuesturadiReggioEmilia.