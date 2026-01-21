Medaglia Mauriziana al Luogotenente Giuseppe Basile

Il comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Hiromi Narducci, nel corso di una breve cerimonia svoltasi a Reggio Emilia presso i locali che ospitano il Comando Provinciale di Corso Cairoli, ha consegnato al Luogotenente Giuseppe Basile, comandante della stazione dei Carabinieri di Quattro Castella, il diploma di conferimento della “Medaglia Mauriziana” che viene concessa, con Decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro della Difesa, agli ufficiali ed ai sottufficiali che hanno raggiunto i 50 anni di servizio, calcolati sommando gli anni di lavoro con quelli trascorsi al comando di reparti dell’Arma.

Alla cerimonia hanno partecipato i militari in forza alla stazione dei carabinieri diretta dal Luogotenente Giuseppe Basile, i comandanti del reparto operativo, nucleo investigativo, della compagnia di Reggio Emilia e di quelle di Guastalla e Castelnovo Monti, del nucleo operativo e radiomobile, della stazione di Corso Cairoli oltreché il comandante della tenenza di Scandiano e i capi sezione dell’ufficio comando del Provinciale. Il colonnello Narducci, fiero di avere consegnato la prestigiosa onorificenza, ne ha illustrato le origini storiche e gli importanti valori sottesi al suo conferimento.

Il Luogotenente Giuseppe Basile 57enne di Catanzaro, si è arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 1987 come carabiniere ausiliario, venendo raffermato come carabiniere effettivo nel 1988 e venendo assegnato quale Carabiniere, alla stazione carabinieri di Turi in provincia di Bari. Dopo aver vinto il concorso per sottufficiali e frequentato il biennio di formazione, nel 1994 veniva assegnato alla stazione di Bologna come sottordine poi nel 1995 e fino al 2006 assegnato a Monticelli Terme sempre come Sottordine, e nel 2006 come Comandante di stazione fino al 2015. Poi dal 2015 veniva assegnato al nucleo investigativo di Reggio Emilia, fino al 2019. Dall’anno 2019 e fino a tutt’oggi presta servizio quale Comandante alla stazione carabinieri di Quattro Castella. Laureato in Scienze dell’amministrazione, nel 2009 ha conseguito Master di 1° livello in filosofia e storia del diritto, e nel 2011 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza. Nei lunghi anni di carriera ha maturato una grande esperienza tanto che nel corso della sua carriera gli sono state riconosciute diverse onorificenze tra cui: il nastrino di merito per aver svolto servizio durante il covid 19, la Croce d’oro per 25 anni di servizio militare. Nell’aprile del 2009 il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna gli ha tributato un encomio semplice per l’elevata professionalità, in quanto forniva un importante contributo in un articolata attività di indagine che disarticolava un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti, con l’arresto di 21 persone.