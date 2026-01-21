mercoledì, 21 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ReggianoMaturità in 4 anni + 2 anni di specializzazione tecnica: al via...





Maturità in 4 anni + 2 anni di specializzazione tecnica: al via la sperimentazione al Mandela e al D’Arzo

Appennino ReggianoReggio EmiliaScuola
Tempo di lettura 2 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

A partire dall’anno scolastico 2026/2027, in provincia di Reggio Emilia due istituti superiori attiveranno il percorso di maturità in quattro anni, con successiva possibilità di proseguire in due anni di specializzazione tecnica. Gli Istituti Silvio D’Arzo e Nelson Mandela avviano così una nuova proposta formativa rivolta agli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.

L’attivazione dei percorsi è stata autorizzata dall’Ufficio scolastico regionale e si inserisce nella sperimentazione nazionale della riforma dell’istruzione tecnica e professionale, che introduce un modello strutturato di formazione capace di integrare scuola, alta formazione tecnica e mondo del lavoro.

Il percorso quadriennale di maturità consente di anticipare di un anno il conseguimento del diploma, che mantiene pieno valore legale ed è equivalente al percorso quinquennale. Dopo il diploma, gli studenti possono scegliere se accedere all’universitàentrare nel mondo del lavoro oppure proseguire in percorsi biennali di specializzazione tecnica, fortemente orientati alle competenze e all’occupabilità.

Nel dettaglio, l’Istituto Silvio D’Arzo attiverà il percorso quadriennale nell’indirizzo Professionale Grafico – Industria e artigianato per il Made in Italy, presso la sede di Sant’Ilario d’Enza, affiancandolo al tradizionale percorso quinquennale. L’Istituto Nelson Mandela di Castelnovo ne’ Monti offrirà invece entrambe le opzioni – quinquennale e quadriennale – negli indirizzi Agricoltura e sviluppo rurale e Industria e artigianato per il Made in Italy, in coerenza con le vocazioni produttive del territorio e con le filiere economiche locali.

«Il modello non prevede una riduzione degli obiettivi formativi – dichiarano congiuntamente Monica Giovanelli, dirigente scolastica dell’Istituto Mandela ed Elena Viale, dirigente scolastica dell’Istituto D’Arzo –, ma una diversa organizzazione del percorso di studi, che richiede impegno, motivazione e continuità. La didattica è fondata su una rimodulazione dell’orario, sul lavoro in team tra docenti, sul rafforzamento delle competenze trasversali, delle discipline STEM, della didattica laboratoriale, delle esperienze di formazione scuola-lavoro, dei percorsi di internazionalizzazione e delle attività “on the job”. Ringraziamo la Provincia di Reggio Emilia per l’ascolto e il supporto dimostrati nel percorso che ha portato a queste scelte, frutto di un dialogo costante e di una visione condivisa sull’evoluzione dell’offerta formativa».

«La sperimentazione nella scuola reggiana ha una storia lunga e consolidata – dichiara Francesca Bedogni, Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia con delega alla Scuola –. Saper sperimentare nuovi percorsi significa stare al passo con i tempi e interpretare con responsabilità il contesto in cui viviamo, offrendo ai giovani strumenti adeguati per il loro futuro. Ringrazio le comunità scolastiche del Mandela e del D’Arzo per il dialogo costante e costruttivo che portiamo avanti anche su questi temi, nella consapevolezza che l’innovazione nella scuola nasce sempre dal confronto e dalla collaborazione».

Contatti

Istituto Silvio D’Arzo

Dirigente scolastica: Prof.ssa Elena Viale – Tel. 0522 866198 – E-mail: reis00400d@istruzione.it

 

Istituto Nelson Mandela

Dirigente scolastica: Prof.ssa Monica Giovanelli – Tel. 0522 812347 – E-mail: reis014004@istruzione.it

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.