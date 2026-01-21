mercoledì, 21 Gennaio 2026
“Leon”, meticcio smarrito in autostrada, soccorso dalla Polizia Stradale di Bologna

Nel pomeriggio del 14gennaio scorso, personale della Sottosezione Polizia Stradale Bologna ha salvato ad un cane meticcio che “passeggiava” smarrito sull’autostrada A1 nei pressi del km 189.

È accaduto durante lo svolgimento della continua attività di vigilanza stradale svolta dalla Sottosezione Polizia Stradale di Bologna, quotidianamente impegnata lungo la rete Autostradale del capoluogo emiliano – romagnolo.

In tale ambito la pattuglia è intervenuta su input del Centro Operativo Autostradale di Casalecchio di Reno, cui numerosi utenti in transito avevano segnalato la presenza dell’animale che vagava pericolosamente fra i veicoli che percorrevano l’autostrada A1 in direzione Milano, costretti a manovre pericolose per evitarlo.

L’intervento degli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud le è stato provvidenziale ed immediato: arrivati sul posto in pochi minuti sono riusciti ad avvicinarlo in sicurezza, tranquillizzarlo e condurlo temporaneamente nel cortile della caserma, dove è stato coccolato e rifocillato, mentre il proprietario veniva rintracciato grazie alla lettura del microchip che aveva indosso.

Leon, questo in nome del meticcio, è stato così restituito al suo padrone, felicissimo di poterlo riabbracciare.

















