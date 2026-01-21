mercoledì, 21 Gennaio 2026
Infanzia, sono aperte le iscrizioni alle scuole comunali e convenzionate di Reggio Emilia

Reggio EmiliaScuola
Tempo di lettura 2 min.

Le domande fino al 30 gennaio, lunedì 26 scuole aperte alle visite dei genitori. Da quest’anno nell’offerta rientra anche il nuovo Polo di Parco Ottavi in corso di realizzazione, dove saranno accolti anche i bambini della scuola Iqbal Masih

Sono aperte fino al 30 gennaio le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali e convenzionate di Reggio Emilia per il prossimo anno scolastico.
Le domande vanno presentate per le bambine e i bambini nati nel 2021, 2022 e 2023, le famiglie che non hanno ancora scelto la scuola lunedì 26 gennaio potranno visitare le strutture comunali e convenzionate grazie all’ultimo giorno di open day. Per le scuole statale le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio.

Tra comunali e convenzionate si tratta di 28 scuole dell’infanzia, con una disponibilità complessiva di 604 posti ai quali si aggiungono l’offerta costituita dalle scuole statali e paritarie. Il sistema nel suo complesso scolarizza quindi il 99% dei bambini dai 3 ai 6 anni, superando l’obiettivo fissato dal Consiglio dell’Unione Europea per il 2030.

La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente online utilizzando le credenziali SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Il form per l’iscrizione è raggiungibile dal seguente link: www.comune.reggioemilia.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-scuole-dellinfanzia-comunali-e-convenzionate

Le domande saranno poi valutate attraverso criteri che servono ad attribuire un punteggio e formare una graduatoria per l’accesso. I criteri che determinano l’attribuzione dei punteggi possono essere consultati consultando la Determina dirigenziale dell’Istituzione “Criteri e modalità per l’ammissione dei bambini alle scuole gestite dall’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia” scaricabile da Internet (www.scuolenidi.re.it, sotto la voce “Criteri di accesso”).

La scuola dell’infanzia – afferma l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud – è un diritto e, per le bambine e i bambini, il primo spazio di comunità, la prima “palestra” di cittadinanza. Qui imparano a condividere spazi, a esprimersi, a scoprire e a diventare più autonome e autonomi. È un’esperienza importante, che lascia tracce concrete. E coinvolge anche le famiglie, perché la scuola diventa un luogo di incontro, ascolto e condivisione, dove nessuno si sente solo nel compito di educare”.

Per consentire alle famiglie di conoscere le strutture, lunedì 26 gennaio dalle ore 16.30 alle 18.45 le scuole dell’infanzia, comunali e convenzionate, si presentano con una apertura speciale per permettere ai genitori di visitare gli ambienti e incontrare il personale educativo.

Il bando 2026/2027 presenta inoltre un’importante novità: per la prima volta è possibile presentare domanda di iscrizione al nuovo Polo dell’infanzia Parco Ottavi, attualmente in corso di realizzazione grazie ai fondi Pnrr. Nel nuovo Polo saranno accolti i bambini attualmente iscritti alla Scuola dell’Infanzia Iqbal Masih, oggi situata in via Verdi, al fine di mettere a disposizione delle famiglie un miglioramento degli spazi e dei servizi offerti. Per l’anno scolastico 2026/27 la struttura potrà quindi accogliere 16 bambini di 3 anni e 8 bambini di 4 e 5 anni, a completamento delle sezioni già esistenti, miste per età.

L’Amministrazione, insieme alle famiglie, sta lavorando per organizzare momenti di confronto con genitori, insegnanti e altri soggetti coinvolti, per costruire un percorso condiviso e rispettoso del valore educativo, sociale e culturale che la Scuola Iqbal Masih rappresenta, valutando nel contempo soluzioni che facilitino gli spostamenti delle famiglie per ridurne eventuali disagi e garantire un accesso agevole alla nuova sede.


Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Iscrizioni attraverso la posta elettronica (www.comune.reggioemilia.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-scuole-dellinfanzia-comunali-e-convenzionate) oppure telefonare al numero 0522 456401 oppure scrivere all'indirizzo email

 

















