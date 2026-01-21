Il triathlon a scuola novità dell’anno per gli studenti dell’IC Bismantova

L’attenzione dell’Istituto Comprensivo Bismantova verso le discipline sportive del territorio nasce grazie al progetto Multisport ne Monti che da ormai sei anni funge da connettore fra le associazioni locali ed il mondo della scuola. L’anno 2026 si è aperto con una assoluta novità innescata dalla collaborazione intrapresa dal Comune di Castelnovo Monti con la FITRI Emilia-Romagna e consolidata grazie alla condivisione dell’innovativo progetto federale “Il Triathlon entra a Scuola”.

La ASD Onda Triathlon di Castelnovo si è fatta parte attiva nel raccogliere e fare propri i contenuti tecnici del programma didattico della settore promozionale della FITRI per le scuole primarie e secondarie di primo grado e grazie alla passione ed alla disponibilità di propri tecnici ed atleti ha dato il via ad un intervento mirato al coinvolgimento degli studenti di ben 10 classi dell’IC Bismantova nell’ambito dell’educazione fisica o motoria. Protagonista della prima lezione è stata la classe 2^A del plesso di Via Sozzi; esordio in classe con nozioni e video e poi in palestra, dove, seppur in assenza di acqua e di biciclette, è stato possibile simulare le attività del nuoto e del ciclismo che insieme alla corsa a piedi rappresentano le specialità del triathlon. Casco in testa, manubri simulati con bacchette da ginnastica e sellini sostituiti da palloni da rugby hanno premesso di effettuare giochi di abilità ispirati al ciclismo, mentre materassini azzurri e gestualità tipiche del nuoto hanno permesso di simulare quanto solitamente avviene in piscina. La prima lezione è stata molto interessante e divertente sia per studenti che per i docenti che hanno collaborato in modo attivo sia in aula che in palestra. Per Onda Triathlon sono intervenuti i tecnici-atleti Pierpaolo Gibertoni e Francesco Blasina, ma per le prossime lezioni è previsto, a rotazione, il coinvolgimento di diversi tesserati del club appenninico coordinati da Elena Riccò. L’avvio della collaborazione fra FITRI e Comune di Castelnovo nell’estate 2025 aveva già favorito la realizzazione in paese del primo “Triathlon camp giovanile” della Federazione Regionale Emilia-Romagna al quale per una settimana intera avevano preso parte ben 30 giovani triatleti giunti in Appennino Reggiano da tutta la Regione.