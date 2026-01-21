Guastalla si mobilita per l’ambiente: sabato 24 gennaio torna la “Passeggiata ecologica” di Plastic Free

Un pomeriggio dedicato alla cura del bene comune e alla salvaguardia della natura. Sabato 24 gennaio 2026, Guastalla torna protagonista della lotta all’inquinamento da plastica e rifiuti con una nuova Passeggiata Ecologica organizzata da Plastic Free Onlus.

L’appuntamento per i volontari e per tutti i cittadini che desiderano dare il proprio contributo è fissato per le ore 14:30 presso il parcheggio del Conad di via 11 Settembre 8. Da lì, il gruppo si muoverà verso l’argine del Po, percorrendo il tratto che conduce in direzione Gualtieri, una delle aree naturalistiche più suggestive ma anche più fragili del territorio.

L’iniziativa non è solo un’operazione di pulizia, ma un momento di sensibilizzazione e di impegno collettivo per ribadire l’urgenza di ridurre l’utilizzo della plastica monouso e combattere l’abbandono dei rifiuti. “Ogni pezzo di plastica rimosso dall’argine è un pezzo di plastica che non finirà nel nostro fiume e, di conseguenza, nel mare”, sottolineano gli organizzatori.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita e aperta a persone di tutte le età. Per garantire una gestione ottimale dell’evento e la copertura assicurativa, è consigliata l’iscrizione sul sito plasticfreeonlus.it, cliccando sull’iniziativa guastallese nel calendario eventi

Per ogni ulteriore informazione, i referenti locali dell’iniziativa sono a disposizione ai seguenti contatti: Matteo 347 3708892 – Giovanni 328 7412027 – www.plasticfreeonlus.it