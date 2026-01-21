Decesso neonato al Policlinico: il cordoglio dei sanitari

La Direzione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e tutto il personale sanitario desidera anzitutto esprimere il proprio cordoglio per il decesso, a inizio gennaio di un piccolo, nato al Policlinico e in seguito ricoverato presso la Terapia Intensiva Neonatale.
L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, nel confermare la fiducia nella professionalità del personale sanitario ha avviato, come di prassi, una serie di accertamenti per chiarire gli avvenimenti in attesa anche degli esiti dell’esame autoptico sul neonato che potrà fornire una risposta il più completa possibile sulle cause del decesso.