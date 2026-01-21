mercoledì, 21 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaDecesso neonato al Policlinico: il cordoglio dei sanitari





Decesso neonato al Policlinico: il cordoglio dei sanitari

CronacaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.

Ancora da chiarire le cause della tragedia

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La Direzione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e tutto il personale sanitario desidera anzitutto esprimere il proprio cordoglio per il decesso, a inizio gennaio di un piccolo, nato al Policlinico e in seguito ricoverato presso la Terapia Intensiva Neonatale.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, nel confermare la fiducia nella professionalità del personale sanitario ha avviato, come di prassi, una serie di accertamenti per chiarire gli avvenimenti in attesa anche degli esiti dell’esame autoptico sul neonato che potrà fornire una risposta il più completa possibile sulle cause del decesso.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.