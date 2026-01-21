Con “Pollicino show” prosegue all’Herberia di Rubiera ‘Domeniche a Teatro’

Prosegue, al Teatro Herberia di Rubiera, la rassegna delle “Domeniche a Teatro”, dedicata al pubblico delle bambine, bambini e delle loro famiglie, ideata e promossa da La Corte Ospitale.

Domenica 25 gennaio 2026 in scena Pollicino Show, una rilettura contemporanea della fiaba di Pollicino attraverso danza, immagini e musica, fra emozione, avventura e lo sguardo di un piccolo eroe capace di cavarsela grazie a ingegno e coraggio. Uno spettacolo, consigliato dai 4 anni, di Gruppo Ibrido, regia Cinzia Pietribiasi, coreografia Davide Tagliavini, interpretazione Federico Russo.

Pollicino è piccolo di statura ma grande nell’astuzia. La sua è una famiglia poverissima. Ha sei fratelli e i genitori a stento riescono a provvedere per tutti. Con l’arrivo di una pesante carestia il cibo non basta più. Il padre allora, ha un’idea: abbandonare i figli al loro destino. Una volta soli e perduti nel bosco, Pollicino e i suoi fratelli supereranno pericoli e imprevisti. Grazie all’immaginazione e al coraggio, il piccolo eroe riuscirà a salvare tutti e a fare della sua storia uno spettacolo per i teatri di tutto il mondo.

Pollicino Show rilegge i temi classici della fiaba in chiave contemporanea. Combinando coreografie, video, illustrazioni animate e una colonna sonora di grandi classici, la storia appassionante e misteriosa di Pollicino è capace di divertire e far sognare il pubblico di tutte le età.

Biglietto posto unico euro 5, gratuito fino a 3 anni. Promozione “Porta i nonni a Teatro!”: i nonni e le nonne che accompagneranno i bambini pagheranno solo due euro.

Per informazioni e prenotazioni 0522.621133, e-mail biglietteria@corteospitale.org. Biglietti disponibili su Vivaticket.