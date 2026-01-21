mercoledì, 21 Gennaio 2026
Al Consorziale di Budrio, Anna Valle e Gianmarco Saurino in “Scandalo”

BolognaBudrioTeatro
Tempo di lettura 1 min.
Venerdì 23 gennaio, al Teatro Consorziale di Budrio, Anna Valle e Gianmarco Saurino saranno i protagonisti dello spettacolo “Scandalo”. Il titolo dice tutto: nella pièce si racconta di sentimenti, seduzione, manipolazione. Il desiderio di una donna fa sempre paura. Non se ne parla mai, porta scompiglio, è eversivo, rivoluzionario, scandaloso.

Laura ha cinquant’anni, è una scrittrice, ma soprattutto, per il mondo, letterario e non, è stata la “sposa bambina” di uno scrittore molto famoso e molto più grande di lei, che è recentemente scomparso. Nella sua villa sull’Appia Antica, appena fuori Roma, in compagnia della sua editor Giulia e di un vicino, Roberto, e con l’aiuto di Maria, una ragazza che vive in casa, Laura sembra poco interessata sia a riprendere a scrivere che a riprendere a vivere. Sostanzialmente è sola. Fino a quando in casa non arriva Andrea, un giovane uomo che suo marito Goffredo prima di morire aveva assunto per riorganizzare la loro grande libreria. Andrea è diretto, sfrontato, audace. Fra Laura e Andrea ci sono gli stessi 24 anni di differenza che separavano Laura da Goffredo. E come all’epoca Laura aveva fatto scandalo per la sua relazione con un uomo famoso e più grande, ora sa esattamente lo scandalo che provocherà nel momento stesso in cui le sue labbra si avvicinano a quelle di Andrea. E niente sarà più come prima…

Teatro Consorziale di Budrio – via Garibaldi, 35 – 40054 Budrio – BO
Infoline: 05 1-6928229 – biglietteria@comune.budrio.bo.it – www.teatroconsorzialebudrio.it

















