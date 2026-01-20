martedì, 20 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaUn disegno della Serotti è la locandina ufficiale del “Carnevale dei mondi...





Un disegno della Serotti è la locandina ufficiale del “Carnevale dei mondi 2026” di Castel San Pietro Terme

BolognaCastel San Pietro
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il disegno realizzato dagli alunni della classe 4^B della Scuola Primaria Serotti rappresenterà l’immagine ufficiale del Carnevale di Castel San Pietro Terme. L’evento si terrà domenica 8 febbraio 2026 nel centro storico, dedicato al tema “Il Carnevale dei Mondi”.

Il concorso ha coinvolto gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, chiamati a realizzare disegni sul tema “Il Carnevale dei Mondi.

L’elaborato è stato selezionato da una giuria appositamente nominata per “aver interpretato il tema della pluralità con fantasia e colori cromatici particolarmente adatti alla grafica pubblicitaria” risultando vincitore tra 50 lavori presentati dagli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale.

Promosso dall’Assessorato alla Cultura, il concorso ha attivamente coinvolto le scuole castellane, stimolando i bambini e ragazzi a interpretare il tema del Carnevale con fantasia e creatività, offrendo diverse chiavi di lettura.

La giuria era composta dalla sindaca Francesca Marchetti, dall’assessore alla Cultura Claudio Carboni, dalla sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze Allegra Molina Perez Minotti, dagli artisti castellani Gianni Buonfiglioli e Decio Zoffoli e dalla componente del Direttivo  della Pro Loco Adele Martelli.

Oltre al disegno scelto per la locandina, la giuria ha individuato anche i migliori elaborati nelle categorie “scuola primaria e scuola secondaria di primo grado” assegnando anche premi speciali per  l’originalità delle interpretazioni del tema.

Tutti i vincitori saranno premiati domenica 8 febbraio presso il Teatro Cassero, al termine della festa in piazza XX Settembre, durante una giornata ricca di maschere, colori e allegria nel centro storico.

Sarà possibile ammirare tutti gli elaborati partecipanti presso la Saletta espositiva, a partire dalle ore 15,30 di domenica 8 febbraio.

«Il Carnevale dei Mondi è il tema scelto per questa edizione – sottolineano la sindaca Francesca Marchetti e l’Assessore alla Cultura Carboni– perché racconta il Carnevale come uno spazio di incontro tra culture, storie e immaginari diversi. È una festa che unisce tradizione e fantasia, capace di far dialogare mondi lontani  attraverso il linguaggio universale dei colori e delle maschere. Il coinvolgimento delle scuole è stato un valore fondamentale di questo progetto: bambini e ragazzi hanno interpretato il tema con creatività e sguardi nuovi, dimostrando come il Carnevale possa essere un’occasione di riflessione, condivisione, inclusione e partecipazione».

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.