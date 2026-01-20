martedì, 20 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaSmantellata dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia un’organizzazione criminale dedita al...





Smantellata dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Reggio Emilia sta dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di nove soggetti indagati per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Gli arresti e le perquisizioni, oltre che nelle province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia e Savona, sono in corso di esecuzione anche in Francia, Spagna e Albania, grazie ad un coordinamento operativo con le autorità di polizia straniere ed in particolare con il Dipartimento della Polizia Criminale albanese.

Ulteriori dettagli relativi all’operazione in corso di svolgimento verranno forniti nel corso della giornata.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.