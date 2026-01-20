Sicurezza a Formigine: presentato il bilancio 2025 della Polizia locale

Sono stati presentati alla Commissione consiliare sulla Sicurezza, da parte della Comandante Susanna Beltrami, i dati relativi all’operato della Polizia locale di Formigine relativi al 2025.

Anche grazie alla riorganizzazione degli orari e dei turni del comando locale, a partire dal mese di settembre, sono raddoppiati rispetto all’anno precedente i veicoli e le persone controllate (2.511 veicoli e 2.203 persone). 2.909 le strade pattugliate al fine di prevenire i furti in abitazione. Per quanto riguarda invece i controlli sul trasporto pesante, si conferma il trend sull’alta percentuale di sanzioni: il 67% dei 153 veicoli controllati è stato sanzionato.

Sono stati rilevati 160 incidenti stradali, nessuno dei quali con esito mortale.

Ammontano a 876 le sanzioni somministrate per il mancato rispetto dei limiti di velocità. Una di queste, ha visto il superamento di 70 Km/h rispetto al limite consentito, raggiungendo i 160 Km/h. Il sistema di rilevazione della velocità attualmente avviene tramite telelaser.

Particolarmente significativa è stata l’attività di pattugliamento congiunta con gli altri comandi del distretto ceramico, nell’ambito del progetto di collaborazione intercomunale per la sicurezza stradale promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Ammontano a una settantina i controlli congiunti con altri corpi di Polizia.

Crescono complessivamente i controlli riguardanti il commercio (fisso e ambulante) e i pubblici esercizi (249 in totale). Particolarmente rilevante l’operazione condotta per reprimere la vendita di alcolici a minori, alla quale è seguita la sospensione di una licenza d’esercizio per due settimane da parte della Questura.

In materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio, sono stati avviati 42 procedimenti.

Formigine si conferma attenta anche alla tutela degli animali, con 80 controlli effettuati. Per quanto riguarda invece la vigilanza sull’applicazione delle leggi a tutela dell’ambiente, le sanzioni sono diminuite nel 2025 rispetto all’anno precedente (88 in totale). La spiegazione, supportata anche dal raffronto con il numero di segnalazioni rispetto agli abbandoni, ugualmente in diminuzione, potrebbe essere spiegato nel maggiore rispetto del sistema di raccolta differenziata.

Per quanto riguarda l’attività di indagine delegata dall’autorità giudiziaria, sono 88 le comunicazioni di notizia di reato alla Procura della Repubblica.

Rimane strategica la collaborazione con i volontari della sicurezza. Nel 2025 i gruppi di controllo del vicinato sono aumentati di 6 unità (arrivando a 41). Inoltre, a seguito di un corso specifico, sono stati formati 23 nuovi volontari.

Afferma la sindaca Elisa Parenti: “Il 2026 segnerà un passo avanti decisivo con l’attuazione di una strategia integrata che punta su prevenzione, controllo e nuove tecnologie. A partire dalla prossima stagione primaverile ed estiva, introdurremo gli Street Tutor nelle aree di maggior aggregazione giovanile. Questa nuova figura avrà il compito di monitorare il territorio e informare i ragazzi, promuovendo una convivenza civile e rispettosa. Per facilitare il dialogo con i più giovani, abbiamo già predisposto modalità di comunicazione “smart” e digitali per diffondere la conoscenza del nostro Regolamento di Polizia Urbana. L’organico del comando sarà ampliato con nuove assunzioni. Ma continueremo a formare anche i nostri preziosi volontari, con un corso specifico sulla privacy dedicato ai gruppi di controllo del vicinato. Annunciamo anche a breve l’adesione al Protocollo d’Intesa con la Prefettura finalizzato alla prevenzione di atti illegali e situazioni di pericolo all’interno di esercizi pubblici e discoteche, rendendo i luoghi del divertimento più sicuri”.

Conclude l’assessore alla sicurezza integrata Andrea Corradini: “Grazie alla partecipazione al bando della Regione Emilia-Romagna, nel 2026 potenzieremo il parco mezzi della nostra Polizia Locale con due nuovi veicoli. Non si tratta solo di mobilità, ma di operatività: doteremo infatti i nostri agenti di bodycam e di moderni strumenti per la videoregistrazione degli atti di Polizia Giudiziaria. Proseguiremo la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata, che affiancheranno la Polizia Locale nel presidio del territorio durante le ore serali e notturne. Infine, è in corso in questi giorni l’installazione 35 nuove telecamere e di 5 varchi OCR (Sistema Targa System) che andranno a potenziare l’attuale impianto di videosorveglianza comunale”.