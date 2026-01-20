Report attività della Polizia Locale dell’Appennino Reggiano in occasione del patrono San Sebastiano

Sì è svolta questa mattina a Toano la cerimonia religiosa e civile di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Il Dott. Flaminio Reggiani, Comandante del servizio che conta ad oggi 13 operatori per 7 comuni, ha avuto modo di illustrare l’attività svolta durante il 2025. Molteplici i controlli e le attività svolte in montagna sul fronte della sicurezza urbana e stradale.

In particolare sono stati 3576 i veicoli controllati, oltre 5000 le persone sottoposte ad accertamenti e controlli con 1461 richieste e segnalazioni ricevute dalla Centrale Operativa. Per quanto concerne l’attività di polizia stradale sono stati 103 gli incidenti rilevati di cui un sinistro mortale e 56 feriti, 1365 violazioni del Codice della Strada accertate, 373 i conducenti sottoposti ad accertamenti sull’assunzione di alcool e stupefacenti, 40 patenti ritirate e 19 veicoli sottoposti a fermo/sequestro. Sul fronte della polizia giudiziaria sono state 154 le attività svolte tra cui: 54 ricezioni di denunce/querele, 42 attività di iniziativa e di indagine, 70 notizie di reato inviate alla Procura di Reggio Emilia. Tra i reati trattati: guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, possesso di armi e oggetti atti a offendere, spaccio di stupefacenti, furto, lesioni personali, appropriazione indebita, violenza privata, danneggiamento, truffa, lesioni stradali, omicidio stradale, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, accesso abusivo a sistemi informatici, reati in materia di edilizia, abbandono di rifiuti, falso documentale. Particolare attenzione è stata posta ai reati relativi alle violenze di genere, ovvero i c.d. reati da “codice rosso” ove nel corso dell’anno è stata tratta in arresto una persona in flagranza di reato per violazione del divieto di avvicinamento.

Determinante è stata la collaborazione con le altre forze di polizia del territorio, in particolare con la Compagnia Carabinieri, la Polizia Stradale, i Carabinieri Forestali e la Polizia Stradale. Gli agenti sono stati impegnati anche nel contrasto dei furti in abitazione con servizi mirati anche in abiti civili. L’attività antidroga è stata effettuata grazie all’ausilio fondamentale dell’unità cinofila Lupo K9 con servizi svolti sul territorio e in collaborazione con le altre forze di polizia della Regione: in particolare sul territorio sono state effettuate diverse perquisizioni delegate e attività di iniziativa che hanno portato sequestrato di sostanze stupefacenti, 5 le persone segnalate alla Prefettura come assuntori. Sono stati effettuati 26 Accertamenti e Trattamenti sanitari obbligatori. 1126 accertamenti anagrafici e 403 notifiche di polizia giudiziaria. Molte anche le ore svolte insieme agli studenti del territorio con attività di educazione stradale e educazione alla legalità, anche con dimostrazioni dell’unità cinofila e degli strumenti in utilizzo al Comando. La Polizia Locale è stata particolarmente impegnata anche durante le emergenze di protezione civile che hanno colpito il territorio montano con decine di servizi svolti in soccorso della popolazione. Una stretta collaborazione con le associazioni di Protezione Civile del territorio e con gli enti del soccorso, in particolare i Vigili del Fuoco e le pubbliche assistenze.

Il 2025 è stato anche l’anno in cui sono state implementate le dotazioni tecnologiche e di servizio grazie anche ai contributi regionali: il Comando infatti si doterà nel corso dell’anno di un nuovo mezzo 4X4, di un drone dotato delle migliori tecnologie e di una formazione specifica per l’unità cinofila per la ricerca di persone scomparse. Nascerà inoltre in nucleo cinofilo provinciale con i cani antidroga della Polizia Provinciale e della Polizia Locale Bassa Reggiana. Durante la cerimonia sono stati consegnati gli elogi agli agenti che si sono particolarmente distinti durante l’anno per attività di indagine e interventi di rilievo.