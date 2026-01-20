Quattro denunce per una rissa, a Capodanno, in un hotel dell’Appennino reggiano

Si trovavano all’interno di una struttura alberghiera dell’Appennino reggiano per i festeggiamenti di Capodanno, e a seguito di un diverbio nato per futili motivi, quattro persone – una donna di 44 anni, un uomo di 50 anni e due giovani 20enni – avrebbero iniziato a litigare violentemente tra i corridoi dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Collagna a seguito di una segnalazione di rissa.

Al loro arrivo i militari accertavano che, sebbene non vi fossero ferite da coltello, lo scontro fisico era stato particolarmente violento. La coppia di fidanzati è stata trasportata in ospedale con prognosi rispettivamente di 8 e 5 giorni. I due amici ventenni hanno riportato ferite al volto e alle mani, rifiutando però il trasporto presso il pronto soccorso.

Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto avrebbe avuto origine intorno alle ore 05:00 del 1° gennaio, a Cerreto Laghi, dove la coppia di fidanzati (il 50enne e la 44enne), avrebbero litigato violentemente con un due ragazzi 20enni. Il diverbio sarebbe nato a seguito di rimproveri legati al troppo rumore o a presunti insulti verbali rivolti alla donna. Nel corso dell’intervento, le quattro persone identificate, hanno ammesso di aver preso parte attiva alla rissa, rivendicando in alcuni casi i colpi sferrati. Alla luce dei fatti, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia per il reato di rissa la 44enne ed il 50enne entrambi residenti a La Spezia, e i due 20enni residenti a Carrara.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.