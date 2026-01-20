martedì, 20 Gennaio 2026
Modena, treno riparte con un bimbo a bordo: trovato e riconsegnato alla mamma

Fondamentale la sinergia operativa tra Polizia di Stato e FS Italiane

Nella tarda serata del 17 gennaio scorso, il Centro di Controllo delle Ferrovie dello Stato di Bologna ha allertato la Polizia di Stato di Modena in quanto a bordo di un treno regionale proveniente dal capoluogo e diretto a Milano viaggiava un bimbo di 4 anni, la cui madre era rimasta sulla banchina in stazione, essendosi chiuse all’improvviso le porte del convoglio.

La Squadra Volante si è subito portata presso la Stazione di piazza Dante Alighieri, così quando il treno è giunto a Modena, gli agenti hanno preso in consegna dal capotreno il bambino, accudendolo fino all’arrivo della mamma.

Una storia a lieto fine che si è conclusa in un abbraccio tra madre e figlio e dove rapidità di comunicazione e sinergia operativa fra Polizia di Stato e FS Italiane hanno davvero fatto la differenza.

















