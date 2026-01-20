Mirandola, San Sebastiano 2026: Santo Patrono della Polizia Locale

Il 2025 ha rappresentato un anno di grande operatività per il Corpo della Polizia Locale di Mirandola: è stato consolidato il numero degli agenti, potenziato e aggiornato il parco delle dotazioni ed è stata messa in servizio e resa operativa l’unità cinofila cittadina, attualmente in fase di ampliamento.

Nell’anno solare appena concluso sono stati effettuati ben 2.165 accertamenti anagrafici (un dato in ulteriore crescita dopo i 2.000 nello scorso 2023 e i 2.154 del 2024): il dato più elevato dal 2020 ad oggi. Il 2025 ha visto un aumento dell’attenzione rivolta alla sicurezza stradale con 1012 posti di controllo (+282 rispetto al 2024) che hanno coinvolto oltre 9600 veicoli. Da registrare il record storico di violazioni dei limiti di velocità: ben 15.435, contro le 12.686 del 2024. Sono stati 15.491 i veicoli in transito controllati grazie ai varchi cittadini: di questi 80 (51 nel 2024) sono risultati privi di assicurazione e ben 165 (dato in costante decrescita rispetto al 2023 e al successivo 2024) senza revisione. Un’attenzione massima e un presidio costante cha ha contenuto a 146 i sinistri stradali sulle strade di competenza senza nessun incidente mortale: un dato in controtendenza rispetto all’aumento dei decessi sulle strade della Provincia di Modena. Costante il dato relativo alle sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica o per utilizzo di sostanze stupefacenti: 13 contro le 9 del 2024, in netto calo rispetto alle 24 comminate nel precedente 2023. Massiccio anche l’impegno in materia di controllo del territorio, in funzione di prevenzione dei crimini. Nei 365 giorni dell’anno concluso sono stati ben 1206 (840 nel 2024) i servizi di controllo nei centri abitati (capoluogo e frazioni), con 815 servizi di controllo nei parchi pubblici e 762 controlli per la regolarità del lavoro.

Non ultimo l’impegno garantito dagli agenti sul versante educativo in materia di sicurezza stradale e legalità: sono state 34 le giornate di formazione, garantite a 30 classi per un numero complessivo di alunni coinvolti pari a 1.189 fra Scuole Superiori, Medie, Elementari, Materne e campi estivi.

“La sicurezza dei cittadini è una priorità concreta e quotidiana per la nostra Amministrazione e i risultati raggiunti negli ultimi anni dimostrano come il lavoro svolto stia andando nella giusta direzione – puntualizza il Sindaco Letizia Budri – I dati riportati in questo rapporto annuale, infatti, testimoniano ancora una volta il grande lavoro portato avanti in termini di sensibilizzazione, cultura della prevenzione, presidio del territorio e contrasto alle infrazioni. In un contesto provinciale che purtroppo registra un aumento dei decessi causati da sinistri stradali, a Mirandola il dato – rimasto a zero nell’ultimo anno – rappresenta un obiettivo da consolidare. In questo quadro si inserisce anche il potenziamento dell’unità cinofila della Polizia Locale, che si sta dimostrando un ausilio prezioso in termini di sicurezza urbana. L’imminente ingresso in servizio di J’accuse, un secondo Malinois che affiancherà Thor, rappresenta un investimento mirato, che punta su professionalità e specializzazione, in una logica che persegue risposte rapide e qualificate alle esigenze della comunità. Il personale della Polizia Locale di Mirandola esprime da sempre competenza e grande senso di appartenenza alla comunità, per questo colgo l’occasione per esprimere un pensiero di sincera gratitudine all’agente Giulio Bedendi, che per raggiunto pensionamento ha concluso il proprio percorso all’interno del Corpo. La Polizia Locale di Mirandola può oggi contare su un organico consolidato di 22 operatori, ai quali si affiancano i due elementi dell’unità cinofila: una struttura solida e ben organizzata. Il ringraziamento che rivolgo a tutti gli operatori è un atto sentito, oltre che dovuto. Il loro impegno quotidiano, infatti, non solo garantisce supporto, sicurezza e rispetto della legalità, ma si traduce anche in un atteggiamento proattivo e di prossimità, capace di conquistare nel tempo la fiducia e l’affetto dei cittadini di Mirandola”.

“Il nostro impegno sulla sicurezza si traduce in scelte operative concrete e in un lavoro costante di rafforzamento della Polizia Locale, sia sotto il profilo delle dotazioni sia sotto quello delle competenze – sottolinea l’Assessore Marco Donnarumma – Negli ultimi anni abbiamo investito in modo significativo nel miglioramento degli equipaggiamenti, nell’aggiornamento tecnologico e nella formazione continua degli operatori, affinché possano svolgere il proprio servizio in modo sempre più efficace, sicuro e professionale. Un elemento centrale di questo percorso è il potenziamento dell’unità cinofila, che rappresenta uno strumento operativo di grande valore nelle attività di controllo e prevenzione. L’ingresso di J’accuse, che andrà ad affiancare Thor, consentirà di ampliare la capacità di intervento e di presenza sul territorio, rafforzando ulteriormente un servizio già apprezzato per efficacia e competenza. Un ulteriore tassello strategico sarà, a breve, l’apertura della sede distaccata della Polizia Locale nella frazione di Gavello. Si tratta di un’implementazione fondamentale che permette di recuperare una struttura da anni lasciata al degrado, oggi riqualificata e restituita alla comunità. La nuova sede garantirà un presidio frazionale stabile, rafforzando non solo le attività di prevenzione, ma anche la rapidità e l’efficacia degli interventi sul territorio, in un’ottica di maggiore prossimità e sicurezza diffusa. Presidiare per prevenire, sempre pronti all’intervento: su questa linea continueremo ad agire e investire, solo e soltanto grazie al grande lavoro e all’alta professionalità di ogni singolo operatore di Polizia Locale, a cui va in questa occasione il mio più sentito ringraziamento”.

“Gli ottimi risultati raggiunti sono il frutto dell’impegno quotidiano, della professionalità e del senso del dovere che ciascuno di voi dimostra nello svolgimento delle proprie funzioni, spesso in contesti complessi e delicati. L’operato dei nostri operatori contribuisce in modo concreto alla sicurezza del territorio, al rispetto delle regole e alla tutela della convivenza civile, rafforzando il rapporto di fiducia tra l’Istituzione e la comunità che siamo chiamati a servire – sottolinea il Comandante della Polizia Locale di Mirandola Gianni Doni – Desidero sottolineare non solo i traguardi operativi conseguiti, ma anche lo spirito di collaborazione, la disponibilità e il senso di appartenenza al Corpo che avete dimostrato: qualità fondamentali per affrontare le sfide presenti e future con coesione, responsabilità e professionalità. San Sebastiano rappresenta per tutti noi un simbolo di dedizione, coraggio e servizio. Nel suo esempio ritroviamo i valori che ispirano quotidianamente il nostro lavoro: il rispetto delle istituzioni, l’attenzione verso i cittadini e l’orgoglio di indossare l’uniforme”.