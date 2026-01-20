martedì, 20 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeRegioneInnovazione e trasferimento tecnologico, giovedì 22 gennaio workshop a Bologna





Innovazione e trasferimento tecnologico, giovedì 22 gennaio workshop a Bologna

Regione
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Innovazione, crescita e trasferimento tecnologico. Ruota intorno a questi temi l’incontro che si terrà giovedì 22 gennaio 2026 a Bologna nella sala XX Maggio della Terza Torre, (viale della Fiera 8), con avvio dei lavori alle ore 9,30.

Promossa da Regione e sede di Bologna della Banca d’Italia, l’iniziativa intende approfondire il contributo dell’innovazione alla crescita dell’economia regionale, analizzando in particolare il ruolo dell’università, delle infrastrutture per la ricerca e delle reti di collaborazione presenti sul territorio.

Saranno affrontati anche i temi dell’ecosistema regionale dell’innovazione, il confronto con le realtà europee più avanzate, i poli di innovazione pubblico-privato su tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, Big data e cybersicurezza.

Introdurranno i lavori il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, e il direttore della sede di Bologna della Banca d’Italia, Pietro Raffa.
Interverranno economisti, docenti universitari, rappresentanti del mondo della ricerca e delle organizzazioni imprenditoriali.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.