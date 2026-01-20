martedì, 20 Gennaio 2026
Imparare a usare lo smartphone nei Punti di Facilitazione Digitale

Bassa modeneseCamposantoConcordiaFinale EmiliaSan Prospero
Tempo di lettura 1 min.
Proseguono le attività dei Punti di Facilitazione Digitale con l’avvio di quattro incontri dedicati all’uso dello smartphone. Organizzati con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali di base dei cittadini e favorire un utilizzo più consapevole degli strumenti digitali, gli incontri sono pensati in particolare per persone con minore familiarità con la tecnologia e mirano ad approfondire la conoscenza pratica dello smartphone dispositivo ormai indispensabile per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e ai servizi sanitari.

Durante gli incontri verranno affrontati i seguenti temi:

  • funzionalità principali dello smartphone;
  • consigli pratici per un utilizzo quotidiano più efficace;
  • personalizzazione delle impostazioni;
  • gestione della memoria;
  • attivazione e utilizzo delle app;
  • funzioni di utilità più comuni.

Calendario degli incontri

  • Giovedì 22 gennaio, ore 10.00-12:00 – Municipio di Concordia
  • Giovedì 22 gennaio, ore 14.30-16:30 – Municipio di Camposanto
  • Venerdì 23 gennaio, ore 10:00-12:00 – San Prospero
  • Lunedì 26 gennaio, ore 15:00-17:00 – Biblioteca di Finale

L’iniziativa rientra nelle azioni di facilitazione digitale di prossimità e contribuisce a valorizzare i punti di facilitazione digitale come luoghi di formazione, orientamento e supporto per i cittadini, favorendo l’inclusione digitale e l’autonomia nell’uso delle tecnologie.

Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare al numero 053580925 oppure 0535621466 oppure rivolgersi agli sportelli sociali di tutti i Comuni Ucman, accedere direttamente al sito di prenotazione Digitale facile Comuni Modenesi Area nord — Affluencesoppure inviare una mail a digitalefacile@unioneareanord.mo.it

















